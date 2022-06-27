Tramvayın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı



KONYA, (DHA)KONYA'da tramvayın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru kediyi, yolculardan bir genç kız sahiplendi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesinde meydana geldi. AlaaddinSelçuk Üniversitesi seferini yapan tramvay, Nalçacı istasyonunda beklerken motor kısmına yavru kedi girdi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine vatman, tramvayı hareket ettirmeyip, itfaiye ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedinin motor kısmına sıkışmasına üzülüp gözyaşlarını tutamayan yolcu bir genç kız ise kediyi sahiplendi. Genç kız kediyle birlikte tramvaya yeniden bindi. Ardından tramvay, seferini yapmak için hareket etti. O anlarda yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-06-27 22:14:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.