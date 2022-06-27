Çaldıkları motosikletlerle Konya’ya gidemeden yakalandılar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki motosikleti çaldıkları iddia edilen 3 kişi, SeydişehirKonya karayolu üzerinde motosikletlerle birlikte yakalandı.

Olay, Hacıseyitali Mahallesi'nde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. ve Hakkı Ş. sabah işe gitmek için evden çıkıp motosikletlerinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri. çalınan motosikletlerin Konya istikametine gittiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, SeydişehirKonya yolu Erenkaya Mahallesi yakınlarında M.G., A.N. ve M.C.’yi çalınan motosikletlerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Seydişehir’e getirilen şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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