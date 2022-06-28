Konya Büyükşehir’den Bartın’daki sel bölgesine destek

Muğla’daki yangının söndürülmesine destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarındaki çalışmalara da katkı vermek amacıyla bölgeye araç, iş makinesi ve personel desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye araç, iş makinesi ve personel desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’yi üzen yangın ve sel felaketlerinin ardından Konya olarak afet bölgelerindeki mücadelelere katılarak yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınından sonra Bartın’da da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına, gelen talep üzerine araç, iş makinesi ve personel desteğinde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Araçlarımız ve ekiplerimiz görev yerine ulaştı. Konya olarak afet bölgelerine destek olmaya devam ediyoruz. Allah’ın izniyle sıkıntıların daha önce olduğu gibi bundan sonra da el birliğiyle üstesinden geleceğiz. Allah milletimizi afetlerden muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.

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