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Dört aylık bebeğin 300 binde bir görülen rahatsızlığı Konya’da şifa buldu Antalya'da 5 dakika kalbi duran ve müdahaleyle çalıştırılan 4 aylık Aisha bebek, Konya'da ameliyat edildi

İHA

Dört aylık bebeğin 300 binde bir görülen rahatsızlığı Konya’da şifa buldu Antalya'da 5 dakika kalbi duran ve müdahaleyle çalıştırılan 4 aylık Aisha bebek, Konya'da ameliyat edildi

Doğuştan kalp yetmezliği olan ve kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırılan 4 aylık bebek, 300 binde bir görülen rahatsızlığına Konya’da geçirdiği ameliyatla şifa buldu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu Orzigul Djuraeva ile Nasritdinov Sherzod çiftinin 4 ay önce Aisha ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Çiftçin bebekleri Aisha Nasritdinov rahatsızlanınca ilçedeki bir sağlık kabinine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 4 aylık bebek, ileri tetkikler için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aisha Nasritdinov’a 300 binde bir görülen Alcapa sendromu tanısı konuldu. Tedavisi devam eden bebek Aisha Nasritdinov, arrest (kalbin pompalama fonksiyonunun ortadan kalkması) olarak kalbi durdu. Yapılan müdahale ile kalbi çalıştırılan 4 aylık bebek, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan ve ameliyat edilen Aisha bebek yaşam mücadelesini kazandı.

“Ameliyatla ilgili bir sıkıntımız olmadı”
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nin sorumlu hekimi Murat Şimşek, Aisha bebeğin hastanelerine Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden geldiğini belirterek, "Orada arrest öyküsü vardı. Genel durumu normal, 3 aya kadar herhangi bir semptomu olmayan Alcapa dediğimiz bir sendromu var. Alcapa sendromu genelde yeni doğan döneminde her zaman semptom veren bir hastalık değil. Kalbi besleyen koroner damarlardan bir tanesi akciğer atardamarından çıkıyor bu çocukta. Tesadüfen orada arrest olduktan sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde pediatrik kardiyolog tarafından tanı konuldu. Yaklaşık üç gün orada yetmezlik tedavisi gördü. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları gerilemişti. Kalp kardiyak fonksiyonları da gerilemişti. Kalp yetmezliği vardı. Buraya geldikten sonra kalbi destekleyen tedavilere başladık. Öncelikle operasyona hazırladık. Operasyona hazırladıktan sonra geçen hafta pazartesi günü de ameliyatını yaptık. Ameliyatla ilgili bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Şimdi hemen hemen normal kardiyak fonksiyonlara sahip” dedi.

“Bu vakalar 300 bin doğumda bir görülüyor”
Bu vakaların 300 bin doğumda bir görüldüğünü aktaran Dr. Murat Şimşek, “Çok nadir gözüken bir sendrom, Aisha bebeğin şansı tanı alması. Sanssızlığı ise arrest olması. Yani kalbi yaklaşık 5 dakika durdu ama hayata tutundu. Çünkü çok organ yetmezliğine gitmişti. O yüzden bizim için değerli, çok uğraştığımız bir vaka oldu. Şimdi iyi, 2 gün içerisinde taburcu olacak. Bundan sonra da takiplerini yapacağız” şeklinde konuştu.
Kendi duygularını anlatan Dr. Mehmet Şimşek, “Çok kötü durumda aldığınız bir bebeğin tamamen normale dönmesi çok mutlu ediyor insanı. Aynı zamanda da çok kötü tanılarla gelen hastalarımız var ama hiç kimsenin haberi olmadan bir şey olup da tanı alan hastalar da var. Böyle hastalarda tabii daha dramatik gelişiyor. Yani beklenilen bir şey olmadığı için hastalığın sürecini aile de bilmediği için bir anda bebeğin sağlığına kavuşması bizi ekstradan mutlu etti. Bundan sonra inşallah takiplerinde de bir problem olmazsa bir daha ameliyat olması gerekmeyecek Aisha’nın. O da bir sevindirici yanı o yüzden mutluyuz” diye konuştu.
Aisha Nasritdinov’ın babası Nasritdinov Sherzod, “Benim bebeğim 4 ay önce doğdu Alanya’da. Bebeğim iyiydi hasta değildi, kendi aile doktorumuza falan götürmüştük. Her şey iyiydi. Çocuğum 3 ay sonra arrest oldu. Alanya’dan Antalya’ya gönderdiler, orada da 56 gün bekledik. Antalya’dan da helikopter ile Konya’ya gönderdiler şimdiki doktorumuza Murat beye. Ameliyat gerekiyordu ve oldu. Şimdi hepsi iyi, herkese teşekkür ediyorum. Konya’da biz çok memnun kaldık” ifadelerini kullandı.

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