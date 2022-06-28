Meram’ın başarılı öğrencilerine Bursa ve Çanakkale gezisi ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’ın başarılı öğrencilerine Bursa ve Çanakkale gezisi ödülü

İHA

Meram’ın başarılı öğrencilerine Bursa ve Çanakkale gezisi ödülü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yıl boyunca Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde düzenlediği yarışmalarda başarı elde eden öğrencileri ve başarıda pay sahibi olan öğretmenlerini Bursa ve Çanakkale gezileri ile ödüllendirdi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 20212022 eğitim öğretim yılı boyunca MEGA Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere sözünü verdiği Çanakkale ve Bursa gezileri gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle birlikte her iki şehrin tarihi mekanlarını gezme fırsatı buldu. İki günlük gezi programı Bursa’nın tarihi Cumalıkızık köyü ile başladı. Burada tarihi ve doğayı keşfeden öğrenciler ve öğretmenler daha sonra Bursa’da Osmanlı Devleti’nin manevi mimarı Emir Sultan ile devletin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin Türbeleri’ni ve Ulucami’yi ziyaret etti. Gezinin ikinci gününde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden Çanakkale Destanı’nın yazıldığı Gelibolu yarımadasına geçen öğrenciler burada, Conkbayırı, 57. Piyade Şehitliği, Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Kilitbahir, Yahya Çavuş Şehitliği ve Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Hastane Müzesi’ni ziyaret ettiler. Rehberlerden burada yaşanan destan hakkında bilgi alan öğretmen ve öğrenciler hem duygu dolu anlar yaşadı hem de unutamayacakları anılar biriktirdi.

“İmkan ve fırsat oldukça büyük yararı olan bu gezileri sürdüreceğiz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilere tarih bilinci aşılamak amacıyla düzenledikleri gezi programı hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “MEGA Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda şevklerini ve motivasyonlarını artırmak amacıyla öğrencilerimize bir söz vermiştim. Okullar kapanır kapanmaz bu sözümüzü yerine getirerek çocuklarımızı Bursa ve Çanakkale’de adeta tarih tünelinden geçirdik. Çocuklarımıza, bu iki güzide şehrimizde bulunan tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. Başarılı öğrencilerimiz, bir taraftan ödül diğer taraftan da yeni keşifler yaşamanın ve tarihi kentleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşarken bizler de maddi ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere anlatma, tarihi değerlerimizi ve kültür mirasımızı onlara aktarmanın sevincini yaşadık. Büyük yararı olduğunu düşündüğümüz bu gezileri fırsat ve imkan buldukça sürdürmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslami Dayanışma Oyunları’na 42 gün kaldı
YEREL HABERLER İslami Dayanışma Oyunları’na 42 gün kaldı
Dört aylık bebeğin 300 binde bir görülen rahatsızlığı Konya’da şifa buldu Antalya'da 5 dakika kalbi duran ve müdahaleyle çalıştırılan 4 aylık Aisha bebek, Konya'da ameliyat edildi
YEREL HABERLER Dört aylık bebeğin 300 binde bir görülen rahatsızlığı ...
Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza
Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu 
YEREL HABERLER Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu 
Konya Büyükşehir’den Bartın’daki sel bölgesine destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Bartın’daki sel bölgesine destek
Konya polisinden tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Konya polisinden tarihi eser operasyonu
Avrupa´nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
YEREL HABERLER Avrupa´nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
Çaldıkları motosikletlerle Konya’ya gidemeden yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletlerle Konya’ya gidemeden ...
Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye çıkarttı Bulunduğu yerden itfaiye tarafından çıkartılan yavru kediyi bir genç kız sahiplendi
YEREL HABERLER Duraktaki tramvayın altına kaçan kediyi itfaiye ...
Tramvayın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tramvayın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Başkan Pekyatırmacı Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katıldı
Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli ...
Akşehir Halk Oyunları Grup Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı
YEREL HABERLER Akşehir Halk Oyunları Grup Yarışmasına Ev Sahipliği ...
Başkan Altay: “Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Türkiye’nin en güzel otobüslerini ...
Meram Belediyesi kardeş şehir Hadzici heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi kardeş şehir Hadzici heyetini ...
9. Konya Bilim Festivali 281 bin bilim meraklısını ağırladı
YEREL HABERLER 9. Konya Bilim Festivali 281 bin bilim meraklısını ...
MEDAŞ´ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ödül aldı
YEREL HABERLER MEDAŞ´ın göçmen kuşların ölüm riskini azaltan projesi ...
Bakan Özer: “1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “1 milyon gencimizi meslek eğitim ...
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Meslek liselerimize ekmek fabrikası kuracağız"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: “Meslek liselerimize ekmek ...
Bakan Özer: Başörtüsü yasağıyla yurt dışına gidişlere vesile olanların beyin göçüyle ilgili konuşacağı bir şey yok
YEREL HABERLER Bakan Özer: Başörtüsü yasağıyla yurt dışına gidişlere ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Meram’da gençler bisiklet parkuruna kavuştu
YEREL HABERLER Meram’da gençler bisiklet parkuruna kavuştu
“Keykubad” adlı oyununun ilk gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER “Keykubad” adlı oyununun ilk gösterimi yapıldı
Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.