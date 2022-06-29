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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti

İHA

Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde tamamlanan çevre düzenleme çalışmasını inceledi. Konya için önemli bir sürecin tamamlandığını belirten Başkan Altay, tüm Konyalıları Meram Son Durak’ta hayata geçirilen düzenlemeyi görmeye davet etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü çevre düzenlemesinde inceleme gerçekleştirdi. Konya’nın önemli alanlarındaki projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Meram Son Durak bölgesi özellikle şehir dışından misafirlerimizin en çok ziyaret ettiği alan. Konyalıların son durakta bir çay içme mekanı olarak değerlendirdikleri alandayız. Özellikle Tavus Baba Camisi’nin ortaya çıkarılması ve güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir süreç tamamladı. Peyzaj işlemlerini bitirdik, kafeteryamız açıldı. Hem tarihi koruduk hem de sosyal donatılarla daha yeşil bir Meram Son Durağı şehrimize kazandırdık. Tüm Konyalıları Tavus Baba’daki düzenlememizi görmeye davet ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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