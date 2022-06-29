Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gerçekleştirilen toplantıda, Muğla Marmaris’te çıkan orman yangını sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen orman yangınlarıyla ilgili genelge ele alındı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’ndeki toplantıya başkanlık eden Beyşehir Kaymakam Vekili Ömer Levent Türk, genelgenin detaylarını toplantıya katılan kurumlar ile mahalle muhtarlarıyla paylaştı, alınması gerekli önlem ve ilave tedbirler masaya yatırıldı. Kaymakam Türk, bölgede meydana gelebilecek orman yangınlarında, yangınların kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine de vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan ise, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanının sadece Beyşehir’le sınırlı olmadığını, Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerindeki ormanlık alanlardan da sorumlu olduklarını belirterek, kurumun yangınla mücadele çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve araç ekipman durumu hakkında bilgiler verdi. Kurum olarak yangınla mücadele çerçevesinde faaliyetler yürütürken diğer yandan da yangınlara ilişkin ihbarları değerlendirerek en yakınındaki ekipleri bu bölgelere zamanında sevk ettiklerini vurgulayan Arıkan, ülke olarak son dönemde herkesin şahit olduğu büyük yangınlar atlatıldığını anımsattı. Çıkan bu yangınlarda iklim değişikliğinin etkisinin de olduğunu ancak ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 98’lik kısmının ihmal ve kasıttan kaynaklı çıktığının altını çizen Arıkan, “Yüzde 2’lik bir kısmı da vatandaşın bildiği üzere cam şişesi atmak vb. sebeplerden kaynaklanıyor. Sonuçta bu yangınların çıkma sebebi insan. O yüzden insan noktasında çok dikkatli olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.



"Orman kanununa göre orman içinde ateş yakmak yasak"

Konuşmasında, Konya ve Beyşehir özelinde orman yangınları konusunda özellikle yaz döneminde anız yakılması ve piknikçi ateşine dikkati çeken Arıkan, şu uyarılarda bulundu:

“Konya ve özelinde benim değinmek istediğim şu olur; Allah’a çok şükür yangın sayımız çok fazla değil. Bir Akdeniz kuşağı gibi, Antalya, Mersin, İzmir o yöreler gibi değiliz. Ama, bizdeki yangınların kahir ekseriyeti anızdan çıkıyor. Bunu muhtarlarımız da biliyor. Biz burada anız yakmayı ne kadar düşürebilir, azaltabilirsek o derece yangın riskinin önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Bizim için temel kriter burada anız yangınıdır.

İkinci önemli kriter ise, özellikle Kurucuova, Yeşildağ, İslibucak bu mıntıkalara piknik amaçlı çok sayıda vatandaşımız çıkıyor. Orman kanununa göre orman içinde ateş yakmak zaten yasak. Orman idaresinin belirlediği 25.madde çerçevesinde belirlenen alanlar dışında ateş yakmak yasak, mesire ve piknik alanı olarak ayrılan alanlar dışında ateş yakmak yasak. Ama tabi vatandaşımız bazen bu duyarlılığı göstermekte geri kalıyor olabilir. Benim istirhamım geçen sene önemli bir çalışma yürüttük, muhtarlarımızı whatsapp üzerinden sürekli bilgilendirdik yangın konusunda. İstirhamımız, sizden, muhtarlarımızdan; devlet güçlü, devlet var, biz bütün imkanlarımızla gece ve gündüz çıkabilecek yangınlara karşı mücadele etmek için uğraşıyoruz, hareket ediyoruz. Bu konuda bir zaafiyetimiz yok Allaha şükür ama esas vatandaşımızdan insanımızdan kaynaklanıyor bu yangınlar. Ne kadar duyarlı olursak anız yangını ve piknik ateşi gibi bu konulara dikkat edersek, bu yangın sayılarının azaltılacağını düşünüyorum.”

Öte yandan, toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından da muhtarlara ve katılımcılara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler konusunda alınması gerekli önlem ve tedbirlere ilişkin sağlık görevlileri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

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