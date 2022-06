Srebrenitsa şehit anneleri evlerine kavuştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Emmaus Derneği, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Karatay İlçe Belediyesinin iş birliğinde Srebrenitsa şehit anneleri için yapılan evlerin açılışı Potoçari’de düzenlenen törenle yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Emmaus" Dayanışma Forumu, Selçuklu ve Karatay belediyeleri ve iş birliğinde, "huzurevi merkezi projesi" çerçevesinde Potoçari'de inşa edilen 2 evin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, EMMAUS Koordinatörü Elmedin Skrebo ve Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.



“Buradaki annelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Bosna’da kendilerini misafir değil ev sahibi olarak gördüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "1463 yılından bu yana buradayız buradaki annelerimiz bizim annelerimiz, buradaki çocuklar bizim çocuklarımız ve burada yaşayan Müslüman Boşnaklar bizim kardeşlerimiz biz o yüzden kendimizi misafir değil ev sahibi olarak görüyoruz. Yakın tarihlerde çok büyük zorlukların yaşandığını çok büyük acıların yaşandığını biliyoruz bu acıları tekrarlamanın sizleri üzdüğünü de biliyoruz ama unutmamamız gerektiğini de biliyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için biz her zaman sizinle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak 2013 yılından bu yana Saraybosna'da Starigrad Belediyemizle kardeş belediye ilişkimizi yürütüyoruz hem kardeş belediyemiz Starigrad Belediyesi ile hem Yunus Emre Enstitüsü ile hem TİKA ile hem de Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile çok önemli işbirliklerine yürütüyoruz. Buradaki Boşnak kardeşlerimizin eğitim faaliyetlerinde kültürel faaliyetlerde toplumsal alanda onların hem hayatlarını kolaylaştırabilecek hem de daha iyi şartlarda çocukların eğitim almasını sağlayabilecek imkanları birlikte temin etmek üzere kurum ve kuruluşlarla çok sayıda işbirliğini bu zamana kadar gerçekleştirdik. Bugün de burada Emmaus Derneği’nin Srebrenitsa’da annelerimiz için yaptığı bu çok önemli faaliyetlerde Konya'dan Selçuklu Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin işbirliğinde annelerimiz için yaptırdığımız evlerin açılışını ve teslimini yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. Emmaus Derneği'nin yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum çünkü geçen sene geldiğimiz zaman onların burada yaptıkları faaliyetlere birebir şahit olduk annelerin evlerine nasıl ulaştıklarını onların ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini burada öğrencilere nasıl ilgi ve alaka gösterdiklerini birebir görmüş olduk. İnşallah evlerin tamamının teslimi ve buradaki diğer çevre düzenlemesi faaliyetlerinin de tamamlanması ile birlikte artık annelerimiz daha rahat, daha huzurlu bir ortamda vakit geçirme ve kalma imkanına sahip olacaklar. Tekrar bize bu imkanı sağlayan Emmaus Derneği'nin yetkililerine Büyükelçiliğimize burada görev yapan Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA görevlilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz burada ecdat topraklarında Evladı Fatihan'da bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Boşnak kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.



“Burada iş birliği faaliyetlerimiz devam edecek”

Huzur evi projesinde belediye olarak üstlendikleri bir evin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Evladı Fatihan yurdundaki her eser aslında bizim emanetimiz dolayısıyla bizler de belediye olarak her türlü esere tabii ki TİKA, büyükelçiliğimiz ve başta Cumhurbaşkanlığımız ile birlikte nasıl sahip çıkıyorsa biz de belediyeler olarak sahip çıkmaya söz verdik ve bunun için buradayız. Belediyelerimiz birçok belediye ile kardeş şehir protokol imzaladı. Biz de göreve geldikten sonra Novigrad Belediyesi ve Teocak Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladık ve bunun dışında da Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte birçok noktada faaliyet yürütüyoruz. Yarın Travinige gideceğiz. Orada bir sosyal tesisin açılışını gerçekleştireceğiz yine. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte geçen yıl Zivorbik Anıtına destek vermiştik yine Jupa Camisinin tamiratı gibi birçok noktada birçok belediyemiz hizmet ediyor. Ben buradaki tüm annelerimizi kendi annem gibi görüyorum. Ben de onlardan şunu rica ediyorum; onlar da beni oğulları gibi görsünler ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımı buradan taahhüt ediyorum” şeklinde konuştu.



“Burada olmak bize huzur veriyor”

Bosna’ya her gelişinde huzur bulduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bosna'ya birkaç yıl gelmediğim zaman mutlaka özlerim herhalde bu buranın şehitler diyarı olmasından. 1992 yılında savaş başladığında Saraybosna'da ne hissedilmişse o günleri çok iyi hatırlıyorum. Konya'da da bütün halkımız Türkiye'de ve özellikle Konya'da 7'den 70'e herkes bu acıya yüreğinde hissetti. Elbette yardım etmeye birlikte olmaya gayret ettik ama ne yapsak bir şey yaptık diyemeyiz. Çünkü sizler inancınızın bedelini canlarınızla yakınlarınızı kaybetmekle ödediniz. Sizler sadece renginizden, cinsiyetinizden dolayı değil inançlarınızdan dolayı katliama uğradınız. Bize düşen de dünyanın neresinde olursa olsun hangi inanca, renge, dile, ırka ait olursa olsun kim mazlumsa, kim mağdursa onların yanında olmak. Ben sizlere sabırlar diliyorum şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Aliya İzzet Begoviç'in bir sözüyle sözlerime son vermek istiyorum 'esas savaşı biz düşmanlarımıza benzediğimiz zaman kaybederiz. Onlar gibi zalim olursak onlar gibi katil olursak, biz savaşı asıl o zaman kaybederiz' bize düşen adalet, hakkaniyet mazlumun, mağdurun yanında durmak ve zalimin elini bağlamak” dedi.



"Bir daha acılar yaşanmasın diye buradayız”

Tüm dünyaya barış ve kardeşliğin yayılacağının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Bu toprakları bu anneleri bize emanet eden başta Aliya İzzet Begoviç olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aliya İzzet Begoviç'in emanetini gözü gibi koruyan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye artık güçlü bir ülke. Bu güçlü Türkiye sayesinde bu acıların bir daha yaşanmaması için bizler bugün buradayız. Maalesef tüm dünyada Müslümanlar yine aynı acıları yaşıyor, yine annelerin gözyaşları dökülüyor. Türkiye ve bütün dünya aslında bu acıların bitmesi için uğraşıyor ama bu işle samimiyetle uğraşan ve bu işleri üstlenen tek bir lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Biz sevginin barışın kardeşliğin merhametin bütün dünyayı kuşatacağına gönülden inanıyoruz. Mevlana diyarından bu coşkuyu merhameti ve bu sevgiyi yaymak için bugün buradayız. Burada yapılan evler Selçuklu ve Karatay Belediyemizin ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Emmaus Derneği'nin katkıları ile yapılan evler. Sadece birer ev değil aslında bu evler; birliğin, beraberliğin, kardeşliğin birer sembolü. Bu sebeple emeği geçen bu evlerin yapımı için katkı veren mühendisinden işçisine kadar özellikle belediye başkanlarımıza bu alanda verdikleri hizmetlerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, Srebrenitsa şehit annelerimizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü onlar acıları yaşasalar da bu tehlikelere göğüs gererek bütün acılara rağmen evlerini topraklarını bırakmayarak hala dimdik ayakta ve buradalar. Bu topraklarda eşlerinden veya çocuklarından kalan yine torunlarıyla onların eşleri ile beraber buraya sahip çıkıyorlar, burayı terk etmiyorlar ve bu topraklarda yine Müslümanların varlığını devam ettiriyorlar. O yüzden bu toprakların gerçek kahramanları en fazla tebriği hak eden bugün dimdik ayakta duran kıymetli Srebrenitsa annelerimiz. Allah onların güçlerini sabırlarını arttırsın ve bizlere de onlar kadar güçlü ve başarılı olabilmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu ve Karatay Belediyeleri tarafından yapımı tamamlanan 2 evin açılışı dualarla gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.