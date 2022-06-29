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'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı

DHA

'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', tatbikatına Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı. Eğitim merkezindeki tatbikatı, yerli ve yabancı basın mensupları ilgiyle takip etti. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2001'den beri her yıl Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. 20 Haziran'da başlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek, Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikata Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katıldı. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi´nde yer alacak ülkelerden unsurlar, Konya´ya geldi. Bölgede 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatı gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde yapılıyor.
Eğitime Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı; F-16, KC-135, E-7T HİK, ANKA-S, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; fırkateyn ve hücumbot, Azerbaycan; SU-25 ve MIG-29 uçağı, İngiltere; Eurofighter Typhoon uçağı, Pakistan; F-16 uçağı, Ürdün; F-16 uçağı, NATO; E-3A uçağı ile fiili, Bulgaristan, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Libya, Malezya, Tunus, Özbekistan ve Umman, gözlemci statüsünde katıldı.
NATO RADARI KONYA'DA DEVREYE ALINDI
'Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi', NATO tatbikatlarından biri 'Ramstein DUST-2022/2 Tatbikatı' ile yapılan 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)' Türkiye´de gerçekleştirildi. NATO personeli, NATO DARS (İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi) ve yer hava yer teçhizatı tatbikatta görev aldı. 'Anadolu Kartalı Eğitimi' ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı), böylece ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu. 470 kilometre menzili bulunan radar, 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´na konuşlandırılarak tatbikat kapsamında devreye alındı.
AKINCI TİHA JETLERLE UÇTU
20 metrelik kanat açıklığıyla çok sayıda mühimmat taşıyabilen Bayraktar Akıncı TİHA, görev aldığı 'Anadolu Kartalı Eğitimi´nde 45 bin 118 yüksekliğe çıkarak kendi rekoru olan 40 bin fiti kırdı. Akıncı TİHA, ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alarak uluslararası gözlemcilere sergilendi.
ULUSLARARASI MEDYANIN İLGİSİ YOĞUN
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, tatbikatın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Küçükayküz 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi' tatbikatına birçok ülkeden 400´ün üzerinde basın mensubunun katıldığını aktardı. Tatbikat sonunda SOLOTÜRK de bir gösteri uçuşu yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-06-29 16:08:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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