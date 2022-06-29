Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında SeydişehirKonya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Mehmet Nuri Eryoldaş (51) yönetimindeki 27 AGD 143 plakalı otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mehmet Nuri Eryoldaş, eşi Yüksel Eryoldaş (48) ve çocukları Zehra (22), Betül (16), Gülcan Eryoldaş (11) ile yakınları Selvi Eryoldaş (37), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2022-06-29 18:57:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.