Konya'da DEAŞ'lı 4 terörist yakalandı

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Konya'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TE) ekiplerinin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. TEM ekipleri, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan aynı zamanda haklarında G87 (Genel güvenlik nedeni ile yurda girişi yasak) sınırlama kaydı bulunan 4 kişiyi tespit etti. DEAŞ terör örgütünde aktif görev alan 4 kişinin saklandığı yeri tespit eden TEM ekipleri, düzenlediği operasyonda 4 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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