Karatay Lavanta Bahçesi 2 Temmuz’da kapılarını açıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını 2 Temmuz Cumartesi günü ziyaretçilerine açıyor.

Karatay Belediyesinin vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlamak, alternatif tarım ürünlerini artırmak ve arazileri çok daha verimli değerlendirmek amacıyla 2019 yılında Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde oluşturduğu Lavanta Bahçesi yeni sezon için hazır. Lavanta Bahçesi 2 Temmuz Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Lavanta Bahçesi kimi zaman evlilik teklifi yapmak isteyenlerin kimi zaman nişan ve düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin kimi zaman da keman resitali sunan sanatçılar ile amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçının adresi oldu. Bu yıl da vatandaşlar; lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprü, saman balyaları, su kuyusu ile daha birçok objeleri kullanarak aynı zamanda Karatay Belediyesi ekipleri tarafından oluşturulan büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve bahçenin daha birçok noktasında keyifli vakitler geçirecek. Aynı zamanda vatandaşlar; dondurmadan, gazoza kadar lavantadan üretilen birçok ürünün tadına bakma imkanı da bulabilecek.



“Karatay güzellikleriyle çekim merkezi haline geldi”

Karatay Lavanta Bahçesi’nin kokusu ve eşsiz mor ve eflatun rengin oluşturduğu görsel şölen ile şehre bambaşka bir hava kattığını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; tüm Konyalıları Lavanta Bahçesi’nin güzelliklerini yaşamaya davet etti. Karatay’ın Lavanta Bahçesi, Hobi Bahçeleri, Piknik Bahçeleri ve daha birçok güzelliğiyle önemli bir çekim merkezi haline geldiğine vurgu yapan Hasan Kılca, “Karatayımıza yeni cazibe merkezleri kazandırmaya ve ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında Karaaslan Hobi Bahçelerimizin yanında moloz yığınlarıyla kaplı bir alanı Lavanta Bahçesine dönüştürdük. Gördüğümüz büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer sonucunda da bahçelerimizi büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğünü 400 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Lavanta bahçesi kokusu ve güzel görüntüsü ile ilçemizi süslüyor ve farklı bir hava katıyor. Geçtiğimiz yaz, hasat yapılana kadar binlerce misafirimizi bahçemizde ağırladık. Bu yıl da bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle hemşehrilerimiz için fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. Aynı zamanda vatandaşlarımız lavantadan elde edilen ürünlerin tadına da bakabilecek. Lavanta Bahçemiz 2 Temmuz Cumartesi günü misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Buradaki havayı içine çekmek isteyen ve bu güzel manzarada fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimizi görsel şölene davet ediyorum” dedi.

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