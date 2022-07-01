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Başkan Altay 2023 yılı tarımsal destek başvuruların başladığını açıkladı

İHA

Başkan Altay 2023 yılı tarımsal destek başvuruların başladığını açıkladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla tarımsal desteklere devam ettiklerini belirterek, 2023 yılı için yüzde 50’den yüzde 85’e kadar hibe destekli fidan ve fide desteği başvurularını 31 Temmuz’a kadar alacaklarını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2023 yılı başvurularını almaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’nin gıda güvenliğini ve arzını sağlayan çok stratejik konumda bir şehir olduğuna dikkat çekerek, bu çerçevede çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. “Kalkınma kırsaldan başlar” anlayışıyla çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya tarımının gelişmesi için 2023 yılı için planladığımız tarımsal destekleme başvurularımız başladı. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla çiftçilerimize 2023 yılı için planladığımız yüzde 50’den yüzde 85’e kadar hibe ile fidan desteklemelerinde; elma, asma, ceviz, badem, kayısı, vişne, aronya, ahududu, böğürtlen, tıbbi aromatik bitkilerden kekik, adaçayı, tıbbi nane; yem bitkilerinden de Macar Fiği, aspir, korunga için destekleme başvurularını 131 Temmuz tarihleri arasında alacağız. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.
Üreticiler destekleme için müracaat dilekçeleri Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilirken müracaatlar online olarak da yapılabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine “konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

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