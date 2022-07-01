Konya’da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını genele yaymak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla Bisikletli Zabıta birimi kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bisiklet şehri Konya’da zabıta denetimlerini daha etkin ve çevreci şekilde yapmak için Bisikletli Zabıta birimi kurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları üzerinde çalışma yapacak Bisikletli Zabıta ekiplerinin, bu alanlardaki işgaller ile her türlü tabela ve afiş kirliliğini önlemek hedefiyle kurulduğunu söyledi. Bisikletli Zabıta’nın bisiklet şehri Konya’ya yakışan bir uygulama olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bisikletli Zabıta birimimiz toplam 6 adet bisikletle göreve başladı. Çevreci; doğaya ve her türlü canlıya duyarlı olan zabıta ekiplerimizin bu yöndeki çalışmaları hız kesmeden devam edecektir” dedi.



"Bisiklet şehir içi ulaşımda en iyi alternatiflerden birisi"

Konya’da bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte çevre kirliliğinin ve yakıt sarfiyatının azalacağına dikkat çeken Başkan Altay, “Fosil yakıtlı motorlu araçlar yerine, çevre kirliliği oluşturmayan çözümler üretmek, Konya Modeli Belediyeciliğin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Bisiklet kullanımını genele yaymak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla geliştirdiğimiz projeler ciddi anlamda karşılık buluyor. 550 kilometre uzunluğundaki bisiklet yoluyla Konya’mızda bisiklet, sağlıklı, ekonomik ve çevreci olması dolayısıyla şehir içi ulaşımın en iyi alternatiflerden biridir” ifadelerini kullandı.

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