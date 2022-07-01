Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konya'da, kendisini odunlukta yakalayan polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu'nun (29), tabancayla vurulup hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"01.07.2022 günü saat 00.39 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde kavga olduğu şeklinde ihbar alınmıştır. Olay yerine ivedilikle intikal edilmiş; elinde bıçak olan bir şahsa hırsızlık ve izrar olaylarından tepkili yaklaşık 30 kişi ekiplerimiz tarafından dağıtılmıştır. Ekiplerimiz evin müştemilatına girerek saklanan şüpheliyi ikna etmek suretiyle dışarı çıkarmaya çalışmış ancak şahıs saklandığı yerden aniden çıkarak elindeki bıçakla ekiplerimize saldırmıştır. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs hastanede ameliyata alınmış, ertesi gün saat 10:00 sıralarında maalesef hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili Adli ve İdari Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-01 19:52:01



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