Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)

DHA

Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)


EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Konya'da, kendisini odunlukta yakalayan polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu'nun (29), tabancayla vurulup hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"01.07.2022 günü saat 00.39 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde kavga olduğu şeklinde ihbar alınmıştır. Olay yerine ivedilikle intikal edilmiş; elinde bıçak olan bir şahsa hırsızlık ve izrar olaylarından tepkili yaklaşık 30 kişi ekiplerimiz tarafından dağıtılmıştır. Ekiplerimiz evin müştemilatına girerek saklanan şüpheliyi ikna etmek suretiyle dışarı çıkarmaya çalışmış ancak şahıs saklandığı yerden aniden çıkarak elindeki bıçakla ekiplerimize saldırmıştır. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs hastanede ameliyata alınmış, ertesi gün saat 10:00 sıralarında maalesef hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili Adli ve İdari Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-07-01 19:52:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden ...
İstmosel gebe kalmaya engel olabiliyor
YEREL HABERLER İstmosel gebe kalmaya engel olabiliyor
Selçuklu’da Cuma Buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da Cuma Buluşmaları devam ediyor
Konya’da bisikletli zabıtalar göreve başladı
YEREL HABERLER Konya’da bisikletli zabıtalar göreve başladı
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya’da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya’da düzenlenen ...
Orijinal 'Hekimlik Andı'nı cep telefonu ışıklarıyla okudular
YEREL HABERLER Orijinal 'Hekimlik Andı'nı cep telefonu ışıklarıyla ...
9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (3)
YEREL HABERLER 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' ...
Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi ...
Konya'da tıbbı ürün kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Konya'da tıbbı ürün kaçakçılarına operasyon
7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında sanıkların tahliye talebine ret
YEREL HABERLER 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın ...
Polise bıçakla saldıran şüpheli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polise bıçakla saldıran şüpheli silahla vurulması ...
Konya’da ’Tümör’ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da ’Tümör’ operasyonu: 7 gözaltı
Konya’da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi
YEREL HABERLER Konya’da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile ...
Başkan Altay 2023 yılı tarımsal destek başvuruların başladığını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Altay 2023 yılı tarımsal destek başvuruların ...
Beyşehir Gölü’ne kuş türleri akın etmeye başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’ne kuş türleri akın etmeye başladı
Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce 2 aile arasındaki kavganın davasına devam edildi
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce 2 aile ...
Rektör Aksoy: “Üniversitemizin eğitim kalitesi YÖKAK tarafından akredite edilerek belgelendi"
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Üniversitemizin eğitim kalitesi YÖKAK ...
Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor
YEREL HABERLER Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
Kurban Bayramı öncesi besicileri 2 milyon 500 bin TL dolandıran şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi besicileri 2 milyon 500 bin TL ...
KOP desteklerine yerinde inceleme
YEREL HABERLER KOP desteklerine yerinde inceleme
Selçuklu'da kurban satışı başladı
YEREL HABERLER Selçuklu'da kurban satışı başladı
Torkulu genç bisikletçi milli takımda
YEREL HABERLER Torkulu genç bisikletçi milli takımda
Başkan Altay: “2022’de 31 ilçemizdeki yol yatırımlarımız 1 milyar 320 milyon TL”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “2022’de 31 ilçemizdeki yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.