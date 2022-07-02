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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tatilinde yola çıkacak araç sahiplerine bakım uyarısı

İHA

Bayram tatilinde yola çıkacak araç sahiplerine bakım uyarısı

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.
Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, bayram tatilinin 9 güne uzaması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Uzmanlar tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu vurguladı.

“Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız”
Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde olumsuzluklara karşı lastik bakım uyarısı yapan lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt da ısınıyor. Bu nedenle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiyoruz. Lastiklerde yaz lastiğine önem veriyoruz. Isınan asfaltta ani frenlerde lastiğin kayması sonucu kazalar daha fazla oluyor. Yaz lastiğinde ise önemli olan lastiğin yanında oluşan balonlaşmalar ve ayrıca diş derinliklerini de kontrol etmemiz gerekiyor. İyi dediğimiz lastiklerimizde kauçuklarından dolayı lastiklerin dişleri iyi olsa da erken aşınma gözükmese de lastikler belli bir süre sonra kullanılarak bayatlıyor. Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız. Yola çıkmadan önce kesinlikle 5 dakika lastikçilerine uğrayıp kontrollerini yaptırsınlar. Yeni teknoloji ile birlikte hemen hemen bütün araçlarda lastik uyarı sistemi var. Yine de her ihtimale karşı hayati önem taşıyor” dedi.

“5 dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım”
Lastiklerin yanaklarında çatlamaların bazen görünmediğini ve kazalara neden olduğunu aktaran lastikçi Kasapoğlu, “Diş aralarında çatlamalar oluyor. Nedeni ise bazı lastiklerin dişleri aşınmadan eskiyor, bazıları ise biterek. Bitmeyen dişlere aldanıp bazen yanılabiliyoruz. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Bu lastikler durdukça veya az kullanıldıkça bunun özelliği ve performansı gidiyor. Bunun için lastiklerini bir uzmana göstermelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada kazaları az seviyelere indirmek için lastiği ön arka olarak değiştirin diyoruz veya alternatif yolları gösteriyoruz. Biz her 10 bin kilometrede lastiği zaten ön arka yapmayı öneriyoruz ki lastiğin daha düzenli aşınması için. 5 dakikalık bir kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım” şeklinde konuştu.

“Periyodik ve fren kontrolleri önemli”
Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan motor ustası Ercan Aydın, “Şuanda yazlık bakımın kesinlikle yapılması gerekiyor. Yağ, su bakımı, tekerlekleri ve lastik basınçları uzun yol için periyodik ve fren kontrollerinin yapılması önemli. Sıcakta fren balataları genleşme sıkılaşma yapabilir. Fren sisteminin sağlıklı çalışması için bunun kontrollerinin yapılması lazım. Periyodik bakımlarını yaparız. Yağ eksik olursa motor yatak sarabilir (piston kilitlemesi), suyu eksik ise hararet yapabilir, balatalar eski ve bakımsız ise fren tutmaz bu yine kazaya neden olabilir” diye konuştu.

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