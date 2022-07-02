Konya’da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirAvdancık Mahallesi yolu üzerinde Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 42 DRK 49 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü A.Y. ve yolcu olarak bulunan T.Y. yaralandı. Yaralılar kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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