TMO'nun fiyat artışı, Konya Ovası çiftçisini sevindirdi



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün hububat alım fiyatlarını buğdayda 400, arpada ise 200 lira artırması, Konya Ovası'nda sevinçle karşılandı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Piyasaya arz fazlalaşınca fiyatlarda birazcık düşüş olmuştu ama Toprak Mahsulleri'nin bu açıklamasıyla piyasada fiyatlar biraz daha yerine oturdu" dedi.

Konya Ovası çiftçisi, TMO Genel Müdürlüğü´nün alım fiyatlarında ton başına buğdayda 400, arpada ise 200 artış yaptığını duyurdu. Buna göre, sert ekmeklik buğdayın alım fiyatı, ton başına 6 bin 450 liraya; arpa ise 5 bin 700 liraya yükseldi. Yapılan artışın çiftçide olumlu karşılandığını kaydeden, Konya Ovası çiftçi temsilcilerinden, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun fiyat artışını iyi değerlendiriyoruz. Bu bütün çiftçiler için iyi oldu çünkü tam sezon başladı ve insanların hızlı bir şekilde ürünlerini tarladan hasat etmeye başladı ve piyasaya arz fazlalaşınca fiyatlarda birazcık düşüş olmuştu. Toprak Mahsulleri'nin bu açıklamasıyla birlikte piyasada fiyatlar biraz daha yerine oturdu. Geçmişten gelen fiyatlardan düşmüştü ama bugün fiyatlar tekraren dengelendi. Onun için bizim beklentimiz böyle bir fiyat daha ileride yine açıklanması. Hükümetimizin eylüle kadar vereceği bin liralık prim desteğinin ekimin 30´una kadar uzatılmasını istiyoruz. Onu neden istiyoruz? Çünkü mahsulün satılması istenilecek. Mevsimlerde de bir kayma var. Bunun yetiştiremeyeceği de yani aslında şu anda arpa hasadının bitmiş olması lazımken daha arpa hasadına yeni girdik. Buğdaylar daha yemyeşil duruyor. Sezon yetişmeyebilir. Onun için de hükümetimizden ricamız bunu Ekim'in 30´una kadar bu desteğinin devam ettirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Konya Ovası çiftçilerinden Kemal Borucu ise "400 lira buğdayda, 200 lira da arpada prim desteği oldu. Bu fiyatlar bence makul, çok şükür iyi oldu. Biraz daha olsa bizim için iyi olurdu ama bu da bizi sevindirdi" dedi.

İbrahim Borucu ise "Biraz daha yüksek olsa daha iyi olurdu ama buna da şükür. Bu yıl tarlalarımızda verimlerimiz de çok güzel. Bu bizi sevindiriyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-02 16:01:25



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