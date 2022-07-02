Ziyarete gittiği iş yerinde kazayla vuruldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ziyarete gittiği iş yerinde kazayla ateş alan av tüfeğinden çıktığı iddia edilen saçmalara hedef olan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, BeyşehirSeydişehir Karayolu üzerinde bulunan av tüfeği arge tasarımının yapıldığı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ü. iş yeri sahibini ziyaret etmek için söz konusu adrese gitti. Ziyaret esnasında iş yerinde kazayla ateş aldığı öne sürülen bir av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Yunus Ü, yüz, kol ve göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulansla sevk edildi. Yunus Ü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yunus Ü’nün, ziyarete gittiği iş yerinde nereden geldiğini görmediği deneme yapılan bir av tüfeğinden geldiğini düşündüğü saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandığını, ancak olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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