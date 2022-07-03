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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı

İHA

Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 2019’da Konya’ya kazandırıldıktan sonra şehrin en gözde mekânlarından birisi haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi ziyarete açıldı.
Karatay Belediyesi’nin 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi, Karatay Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde hazır hale getirildi ve bahçe, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl kısa bir süreçte açık kaldığı halde on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi’nin bu yıl da adeta ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Açıldığı daha ilk günden itibaren büyük ilgi gören Lavanta Bahçesi’ne uğrayan vatandaşlar; Lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok noktada diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor. Karatay Lavanta Bahçesi içerisinde Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan büfede dinlenen vatandaşlar, kendilerine ikram edilen Lavantalı dondurma ve gazozun da tadına bakma fırsatı buluyor.

Vatandaşlar Karatay Lavanta Bahçesi’ne hayran kaldı
Karatay Lavanta Bahçesi’nin etrafına yaydığı koku ve eşsiz renklere hayran kaldıklarını söyleyen ziyaretçiler, bahçeyi Karatay’a kazandıran Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Düğün hazırlığı yapan Emre Arslan, Karatay Lavanta Bahçesi’ne ilk kez geldiğini ve her şeyiyle çok beğendiklerini söyledi. Arslan, “Düğün hazırlığı yapıyoruz ve düğün öncesinde dış çekim için burayı tercih ettik. Daha önce çekim için şehir dışına gitmeyi planlıyorduk ama Karatay Belediyesi’nin böyle bir bahçesinin olduğunu duyunca buraya geldik. Her şey çok güzel çok beğendik. Buraya yapılması gereken bir şeydi bu proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ali Taşbaş da, Karatay Lavanta Bahçesi’nin açılacağını duyduğu için ailesiyle geldiğini belirterek, “Ailem ile birlikte bahçeyi dolaştık fotoğraf çektik. Çok güzel çok beğendik. İnsanlar buraya gelerek bir nevi stresini atıyor. Emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.
10 yaşındaki Zilay Kılıçarslan da Karatay Lavanta Bahçesi’ni çok beğendiğini ifade ederek, “Burası çok güzel. Bol bol fotoğraf çektirdik. Lavantaları kokladık. Çok güzel bir gezi oldu benim için” derken; 14 yaşındaki İbrahim Ethem Taşbaş da Karatay Lavanta Bahçesi’ni çok beğendiklerini, Lavanta’dan üretilen dondurma ve gazozun tadına baktıklarını kaydetti.

Başkan Hasan Kılca tüm Konyalıları Karatay Lavanta Bahçesi’ne davet etti
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, gerekli hazırlıkları tamamlayıp Karatay Lavanta Bahçesi’ni ziyarete açtıklarını belirterek, herkesi Lavanta Bahçesi’ne beklediklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “2019’da Karatay Lavanta Bahçemizi oluşturmuş ve geçtiğimiz yıl burayı hemşehrilerimizin ziyaretine açmıştık. Büyük ilgi gören ve şehrimizin yeni gözde mekanları arasındaki yerini alan bahçemizle ilgili bu yaz döneminde de tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve vatandaşlarımız bahçemizi ziyaret etmeye başladı. Bahçemiz içerisine yerleştirdiğimiz birçok dekoratif objeler ve noktalarda misafirlerimiz diledikleri gibi fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız, bahçemizde oluşturduğumuz dinlenme alanında Lavantalardan üretilen dondurma ve gazozun da tadına bakabiliyor. Buradaki havayı ve eşsiz Lavanta kokusunu içine çekmek isteyen tüm vatandaşlarımı Karatay Lavanta Bahçemize davet ediyorum” dedi.

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