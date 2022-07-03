Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi



Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR,(Konya),(DHA)TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, 8 bin metrelik alanı adeta tarlaya döndürdü. Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, "Kendiliğinden oluşmuş, doğal nilüfer bahçesine geldik. Daha yeni açılmış. İnanılmaz bir güzellik" dedi.

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Yaz sezonu ile birlikte Beyşehir Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, 'nilüfer tarlası'nı da ziyaret ediyor. Özellikle fotoğrafçıların ilgi odağındaki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL.

'İNANILMAZ BİR GÜZELLİK'

İzmir'den göle ziyarete gelen Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, "Kendiliğinden oluşmuş, doğal nilüfer bahçesine geldik. Daha yeni açılmış. İnanılmaz bir güzellik. Bütün ekibimiz çok mutlu oldular. Bizim burayı herkese anlatmamız lazım. Bu dünyanın başka bir yerinde yok. 7,5 kilometre beyazlı, sarılı zambaklı. Özellikle öğleden önce gelinip, ziyaret edilmesi gereken bir yer. Herkesi Beyşehir'e davet ediyorum. Beyşehir'e geldiklerinde mutlaka nilüfer bahçelerini gezmelerini istiyorum" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2022-07-03 11:15:16



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