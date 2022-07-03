Konya’nın ilk e-spor merkezinde sona yaklaşıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçe gençliğinin hızla gelişen dijital dünya teknolojilerini yakından takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirip yeni projeler üretebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Konya’nın ilk espor merkezi, dijital oyun tasarım atölyesi ve Youtube akademide sona yaklaşıldı.

Çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarına ve eğitimlerine katkı sunmak, nitelikli ve konforlu eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla birbirinden değerli projeler üreten Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Konya’nın ilk espor merkezi, dijital oyun tasarım atölyesi ve Youtube akademide hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Meram Belediyesinin, ilçe gençliğinin hızla gelişen dijital dünya teknolojilerini yakından takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirip yeni projeler üretebilmeleri amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde lise ve üniversite gençliğinin önümüzdeki dönem eğitim ve çalışmalarına başlaması hedefleniyor.



“Espor merkezi, eğitim seferberliğimizin en önemli parçalarından biri olacak”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilecek olan espor merkezi ile ilçe genelindeki gençlere, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, zamanlarını yeni projeler üreterek faydalı bir şekilde geçirebilecekleri bir alan kazandırdıklarını ifade etti. Son üç yılı aşkın süre içinde çocukların ve gençlerin eğitimleri adına birbirinden değerli ve önemli projeler ürettiklerini ve bu projelerin tamamını MEGA çatısı altında toplayarak planlı, programlı bir eğitim seferberliği haline getirdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Okullarımızın fiziki şartlarının düzenlenmesinden çocukların eğitimine katkı sunduğumuz derslere, kariyer planlamalarından sağlıklı bir nesil için hayata geçirdiğimiz spor okullarına kadar çocuklarımıza ve gençlerimize hemen hemen her yönden destek verdik. Bu çerçevde şimdi de espor merkeziyle, teknoloji dünyasına yakından ilgi duyan, seven ve bu noktada yetenekli gençlerimize yeni bir kapı açıyoruz. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilecek olan espor merkezimiz, dijital oyun tasarım atölyemiz ve Youtube akademimiz için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Gerekli tadilatlar ve tefrişi için önemli bir yol kat ettik. Eğitimciler hazır, gençleri sabırsızlıkla bekliyor. Önümüzdeki dönem eğitimlere başlaması planlanıyor. Meram gençliğine şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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