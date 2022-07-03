Başkan Pekyatırmacı Dumlupınar Mahalle sakinleriyle buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde Dumlupınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenliyor. Mahalle etkinliklerinin ilk programının adresi Dumlupınar Mahallesi oldu. Dumlupınar Suni Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlarla aktivitelere katılarak onları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. Selçuklu Belediyesi “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde etkinlik alanını çocuklar ve mahalle sakinleri için renkli hale getirdi. Çocuklar için oluşturulan interaktif ve şişme oyun grupları, animasyon gösterileri, yüz boyama atölyesi, sürpriz hediye ve ikramlarla çocukların yanı sıra anne babaları da keyifli bir gün geçirdi. Gün boyu süren etkinliğin akşamki bölümünde yerel sanatçılar sundukları Anadolu Türküleri konseri ile gönüllerin pasını sildi.



“Çocuklarımız için ne yapsak az”

“Mahalle Buluşmaları”nın Selçuklu’ya değer kattığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, etkinliklerin Selçuklu’nun farklı mahallelerinde devam edeceğini ifade etti. Mahalle Buluşması için gelen çocuklara seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Sizleri bu şekilde eğleniyor görmek bizleri de mutlu ediyor. Çünkü sizler için ne yapsak azdır. Siz 1 yıl boyunca okula gittiniz, derslerinizi çalıştınız, karnelerinizi aldınız. Artık eğlenmek sizin hakkınız. Onun için biz de en başta okullar tatil olmadan önce bir karne şenliği yapmıştık. Orada çocuklarımız 3 gün boyunca doyasıya eğlendiler. Şimdi de mahalle buluşmaları yapıyoruz. İlk mahallemiz de Dumlupınar Mahallemiz. Sizlerle beraberiz. Burada hem farklı alanlarda yarışmalar düzenleniyor. Yüz boyamlar yapılıyor, sahnede gösteriler yapılıyor. Burada etkinliklerle güzel bir şekilde vakit geçiriyor, eğleniyorsunuz. Ama yaz tatilini de en güzel şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. En başta Kur’an Kursuna giderek bu yaz Kur’anı öğreniyoruz. Yine yaz spor okullarına devam ederek tatili spor ile en güzel şekilde değerlendirelim” dedi.

Başka Pekyatırmacı konuşmasını, tüm ailelerin ve çocukların yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ederek sonlandırdı.

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