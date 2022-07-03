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Konya, 2022'nin ilk yarısında 1 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptı

İHA

Konya, 2022'nin ilk yarısında 1 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “2022'nin ikinci yarısında da hedeflerimiz için tüccar ve sanayicilerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022’nin Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’de Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5'lik artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti. 61 ilin ihracatını artırdığı Haziran’da Konya’nın ihracatı yüzde 2,19 artarak 279,1 milyon dolar oldu. Haziran ayı rakamlarına göre Konya’nın yılın ilk yarısında ihracatı yüzde 9,68 artarak 1.609 milyar dolara ulaştı.
İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Haziran’da Konya’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,19 artarak 279 milyon 178 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında genel ihracattan yüzde 1,33 pay almıştır. 2022 yılı ilk altı aylık ihracat rakamımız da 1 milyar 609 milyon dolar olmuştur. Ocak Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış göstermiştir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve dış ticaret çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 2022'nin ikinci yarısında da hedeflerimiz için tüccar ve sanayicilerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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