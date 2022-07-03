Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde (KGTÜ) 2017 yılından itibaren rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’ün emekli olması sebebiyle rektörlük görevine Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun vekaleten atandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Mütevelli Heyet Üyesi Dinçer Suroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayyar Şen, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen ve Genel Sekreter Vekili Halife Karabulut katıldı. 2017 yılı Mart ayından itibaren rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Cumhur Çökmüş yaptığı konuşmada, “Üniversitemizin kuruluşundan itibaren Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak yaklaşık 8 yıldır Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çatısı altında bulunmaktan çok büyük onur duydum. Mütevelli Heyetimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun destekleriyle üniversitemiz kuruluş aşamasından bugünkü fiziki ve beşeri durumuna ulaşarak ciddi mesafeler kat etmiştir. Üniversitemize rektör olarak yaklaşık 5 yıl hizmet etme imkanı tanıdığı için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Çökmüş, bu atamanın bir nöbet ve bayrak değişimi olduğunu kaydederek, “Bu değişimin başta Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olmak üzere, Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversitemizin içinden, üniversiteyi tanıyan, bilen çok değer verdiğim Prof. Dr. Behiç Coşkun hocamıza görevi devrediyor olmak benim için ayrıca mutluluk verici bir durum. Prof. Dr. Behiç Coşkun hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yeni Rektör Vekili Prof. Dr. Behiç Coşkun da, “Öncelikle çok değerli Rektörümüz Prof. Dr. Cumhur Çökmüş hocamıza üniversitemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin engin deneyimlerinden her zaman yararlanmak isterim. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alacağı bir ortamı sağlamak, akademik çalışmalar, projeler ve yayım faaliyetleri ile bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak en önemli gayemiz olacaktır. Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Mütevelli Heyetinde yer alan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninde konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise, “Görevde bulunduğu zaman aralığında üniversitemize yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’e teşekkürlerimi sunuyor, yeni Rektörümüz Prof. Dr. Behiç Coşkun’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak yeni dönemde üniversitemiz bünyesinde bulunan fakülteler ve bütün bölümleri ile birlikte üreticilerimizin her daim yanında olacağız. Öncelikle Çiftçi Bilgi Sistemi ağı kuracağız. İlimizin toprak haritasını çıkararak topraklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bilimsel bilgileri hem elektronik ortamda hem yüz yüze seminerlerde hem de arazilerinde uygulamalı olarak aktaracağız. Bitki koruma ve bitki besleme konularında bilimsel çalışmalara hız vererek; piyasa şartlarına göre daha kaliteli ürünleri daha ucuza üreteceğiz. Bütün bu konularda bizlere açık destek veren PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.



Prof. Dr. Behiç Coşkun kimdir?

Sivas’ta 1956 yılında doğdu. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını 1983 yılında aynı anabilim dalında tamamladı. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989 yılında Doçent unvanını aldı. Aynı üniversitede 1995 yılında profesör kadrosuna atandı. Selçuk Üniversitesinde Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Müdürlük, Üniversite Genel Sekreterliği ve Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Çiftlik hayvanlarının beslenmesi üzerine çeşitli proje ve yayınları bulunmaktadır. 2018 yılı Ocak ayında emekli olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinde göreve başladı. Profesör Coşkun evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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