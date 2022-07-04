Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed SIDAL

2022-07-04 02:42:50



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