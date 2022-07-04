Konya, üretim kapasitesi çeşitliliğinde 6. sırada yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya, üretim kapasitesi çeşitliliğinde 6. sırada yer aldı

İHA

Konya, üretim kapasitesi çeşitliliğinde 6. sırada yer aldı

Konya, sanayide ürün çeşitliliği bakımından bin 542 farklı ürün üretebilme kapasitesi ile Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı.
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın geniş ürün yelpazesi ve kalitesi ile hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında kendisini kanıtlayan bir sanayi alt yapısına kavuştuğunun altını çizerek, Konyalı sanayicileri tebrik etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi. İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda Konya; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’nın ardından Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı. Konya, ayrıca 166 ürünün üretiminde birinci,169 ürünün üretiminde ikinci, 154 ürünün üretiminde ise üçüncü sırada yer aldı.

“Konya’nın ürün çeşitliliği önemli bir avantaj”
Çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya, nitelikli sanayi üretim alt yapısı ve ürün çeşitliliği ile Türk sanayisinin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Konyalı sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ürettiği ürünler, hem yurt içinde hem de yurt dışında kalitesini ispat etmiş, tercih edilen ürünler haline gelmiştir. TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 üründen bin 542’sini üretebilme kapasitesine sahip olan Konya’mızın ürün çeşitliliği bakımından ülkemizde 6. sırada yer alması da son derece önemli bir gelişme. Şehrimizin ürün desenindeki bu çeşitlilik çok önemli bir avantaj. Konya’mızın sanayi üretiminin gelişmesine katkı veren tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.
İllerin üretebildiği ürün çeşitliliğinin belirlendiği çalışmaya göre; 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, bin 954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü, bin 757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli dördüncü, bin 598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa beşinci, bin 542 farklı ürün üretebilme kapasitesi ile Konya altıncı sırada yer aldı. Konya’yı; Tekirdağ, Adana, Gaziantep ve Manisa takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Akşehir, Atlı Okçuluk Doğu Grubu müsabakalarına ev ...
Konya’da “Başkurdistan Cumhuriyeti’nde İş Fırsatları” toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da “Başkurdistan Cumhuriyeti’nde İş Fırsatları” ...
Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay’ı temsil etmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay’ı ...
Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor
YEREL HABERLER Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu ...
Vücuduna yapışan kene acil serviste çıkarıldı
YEREL HABERLER Vücuduna yapışan kene acil serviste çıkarıldı
Konya Büyükşehir Beyşehir’de 10 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Beyşehir’de 10 kilometre su şebeke ...
Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak; tahliye bekleniyor
YEREL HABERLER Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak; ...
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Konya'da 2 araç çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı/ EK fotograf
YEREL HABERLER Konya'da 2 araç çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı/ EK ...
Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı / ...
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı / Ek ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (1)
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (1)
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim
YEREL HABERLER Konya otogarında bayram öncesi sakinlik hakim
Konya’da otomobiller çarpıştı: yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobiller çarpıştı: yaralı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünde devir ...
Konya, 2022'nin ilk yarısında 1 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptı
YEREL HABERLER Konya, 2022'nin ilk yarısında 1 milyar 609 milyon ...
Beyşehir Gölü ailelerin ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü ailelerin ekmek kapısı oldu
Başkan Pekyatırmacı Dumlupınar Mahalle sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Dumlupınar Mahalle sakinleriyle ...
Başkan Altay: “Şefik Can Parkı yeşil dokusuyla sosyal hayata katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Şefik Can Parkı yeşil dokusuyla sosyal ...
Konya’nın ilk e-spor merkezinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Konya’nın ilk e-spor merkezinde sona yaklaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.