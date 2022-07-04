Konya Büyükşehir’den “Açık Veri Temelli Kentsel Çözümler” datathonu

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Kapsül Teknoloji Platformu ortaklığıyla “Açık Veri Temelli Kentsel Çözümler” sloganıyla Datathon gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden de yarışmacıların yer aldığı etkinlikte katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Konya Açık Veri Portalı’ndaki verilerle analiz yaparak şehircilik hizmetleri alanında çözümler üretmeye çalıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kapsül Teknoloji Platformu tarafından “Açık Veri Temelli Kentsel Çözümler” sloganıyla Datathon gerçekleştirildi. Makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay zeka ve veri biliminden faydalanılarak gerçek hayattaki sorunlara çözüm bulma yarışı anlamına gelen Datathon, hafta sonu Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale yerleşkesinde gerçekleştirildi. Çeşitli şehirlerden gelen birçok veri uzmanının yarıştığı etkinliğin başında Konya Büyükşehir Belediyesinin veriye dayalı vizyonu hakkında yapılan konuşmada Açık Veri Portalı’nın şehre olan katkısına değinildi. Kapsül Teknoloji Platformu’nun tanıtımının ardından Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları ve Açık Veri Portalı ile ilgili sunumlar yapıldı. 36 saat boyunca kesintisiz devam eden etkinlikte katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Konya Açık Veri Portalı’ndaki verilerle şehir analizi yaparak şehircilik hizmetleri ile ilgili çözümler üretmeye çalıştı. “Açık Veri Temelli Kentsel Çözümler” sloganı ile gerçekleştirilen Datathon boyunca yoğun bir tempoda çalışan katılımcılar, alanında uzman birçok mentörün desteğiyle projelerini tamamladı. Trafik, toplu ulaşım, kütüphane, tarım, su yönetimi, bisiklet kullanımı ve turizm ile ilgili ortaya çıkarılan çözümler jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi.



Konya acık veri portalı

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehircilik hizmetlerini geliştirmek, yenilikçi fikir ve projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak ve akademik çalışmaları desteklemek amacıyla hizmete sunduğu veri paylaşım platformudur. acikveri.konya.bel.tr adresinden ulaşılabilen platform, 10 kategoride 113 veri seti ile herkesin erişimine açık bir şekilde hizmet sunuyor. Türkçe ve İngilizce olarak hizmete alınan platformda, girişimci, akademisyen, öğrenci ve ilgililerinin ihtiyaç duydukları veri setlerini talep edebilecekleri veri istekleri menüsü de yer alıyor. Yaygın olarak kullanılan birçok formatta veri barındıran platformdaki yer alan veri setlerinin daha da zenginleştirilerek farklı alanlarda da çözüm geliştirilmesine yardımcı olması planlanıyor.

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