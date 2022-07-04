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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi tıp öğrencilerinin mezuniyet sevinci

İHA

KTO Karatay Üniversitesi tıp öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, altı yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 67 öğrenci “Hekimlik Yemini” ederek, mesleğe ilk adımı attı.
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 67 öğrenci, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu’nda düzenlenen yemin töreninde büyük heyecan yaşadı. Törene, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan, akademisyenler, idari personeller, mezun öğrenciler ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“İnsanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan en iyi tedaviyi uygulamalısınız”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan, “Bugün 6 yıllık uzun ve yorucu bir maratonun sonunda hedefe ulaşarak mezun olan öğrencilerimiz, meslek hayatlarında önemli bir aşama olan Hekimlik Yemini ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar” dedi.
Mezun olan meslektaşlarına birtakım tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Çalışkan, “Tıp diploması almak, öğrenciliğin şeklen bittiğini gösterse de aslında ömür boyu devam edecek tıp öğrenciliğinin bir aşamasıdır. Hekimlik bilgilerinin devamlı olarak yenilenmesi, öğrencilerimizin kendini sürekli olarak güncellemesi gerekir. Öncelikle klasik bilgileri iyi bilmelisiniz. Her bilim dalında güncel yayınları takip etmelisiniz. Yabancı dilinizi geliştirmeli ve insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan elinizden gelen en iyi tedaviyi uygulamalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili meslektaşlarıma, sağlıklı ve huzurlu bir meslek hayatı diliyor, gözlerinizden öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Sizleri üniversitemizin elçileri olarak uğurluyoruz”
Yemin töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik; “Değerli mezunlarımız, artık öğrencimiz değil, meslektaşımız oluyorsunuz. Günümüzde tıp mesleğini yürütmek için yabancı dile son derece ihtiyaç duyarız. Bilgilerinizi sürekli güncellemeli ve gelişmelere ayak uydurmalısınız. KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın bir kurumu olan KTO Karatay Üniversitesi’nde 6 yıldır uykusuz geceler geçirip, zahmet çekerek eğitim aldınız. Bizler, sizleri burada mezun ederken, KTO Karatay Üniversitesi’nin elçileri olarak uğurluyoruz. Bu kurum özellikle akademisyenleriyle sizlere çok şey kattı. Üniversitemizi her daim en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır. Sizleri tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun” ifadelerine yer verdi.
Tören; Tıp Fakültesi’ni birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren mezunlara plaket takdimi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan öncülüğünde “Hekimlik Yemini” edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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