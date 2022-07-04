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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir Tepesi Etkinlikleri hafta sonuna renk kattı

İHA

Seyir Tepesi Etkinlikleri hafta sonuna renk kattı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yaz döneminde çocuklar ve aileleri için özel etkinlikler düzenliyor. Uçurtma teması ile gerçekleştirilen “Seyir Tepesi Etkinlikleri” hafta sonuna renk kattı.
Konya’nın en gözde mesire alanlarından biri olan Selçuklu Seyir Tepesi hafta sonu eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Seyir Tepesi Etkinlikleri çocukların yüzünü güldürürken, büyüklerin de beğenisini kazandı. Seyir Tepesine gelen aileler hem açık hava ve doğa ile iç içe oldu hem de eşsiz Konya manzarası eşliğinde pikniklerini yaparken etkinlikle hafta sonu tatilinde streslerini attı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da başta çocuklar olmak üzere ailelerin gün boyu keyifli vakit geçirdikleri etkinliğe katılarak onların sevincine ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Ahmet Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti.
Selçuklu Belediyesi tarafından etkinlik çerçevesinde çocuklar için özel aktivite alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi. Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinliğin akşam programında ise yerel sanatçılardan oluşan orkestra enstrümantal müzik eşliğinde konser verdi. Etkinliğin en keyifli yanlarından biri de hava akımının uçurtma için en elverişli olduğu tepede süzülen uçurtmalar oldu. Çocuklar kendi elleriyle uçurtma atölyesinde aileleriyle birlikte yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Seyir Tepesi semaları, süzülen uçurtmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

“Konya’da ilk kez uçurtma etkinliği düzenliyoruz”
Selçuklu Belediyesi’nin yaz boyunca çocuklara özel etkinlikler düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Sizleri güler yüzle görmek, eğlenirken görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, memnun ediyor. Bugün burada çocuklarıyla bir arada olan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. O yüzden çocuklarımız bir yıl boyunca okullarında derslerine çalıştı, sınavlara girdi, karnelerini aldı ve eğlenmeyi hak etti. Geçtiğimiz yıllarda hepinizin malumu olduğu üzere covid nedeniyle bir araya gelememiştik. Çocuklarımızla da birlikte olamamıştık. Ama bu sene inşallah acısını çıkartacağız. Daha karneleri almadan karne şenliği ve yaz şenliği ile etkinliğimizi başlatmıştık. Şimdi de hem mahalle şenlikleri olarak devam ettiriyoruz hem de Selçuklu Seyir Tepesi’nde inşallah yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Biz çocuklarımızla birlikte olmaya, hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların mutlu olabileceği etkinlikleri düzenleyeceğiz. Seyir Tepesi artık Konya’mızın cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Burada hem mesire alanımızda vatandaşlarımız eşsiz Konya manzarası eşliğinde, Konyamızı en güzel şekilde seyredebilecekleri yerde vakitlerini geçirebiliyor. Bu sene inşallah Seyir Tepemizde farklı organizasyonlarla bir arada olacağız. Bugün Konya’da ilk defa uçurtma etkinliğini düzenliyoruz. Anne babalarda çocukların etkinliğine katılıyor. Çok güzel bir ahenk var. Konyamızda uçurtma için en uygun yer Seyir Tepesi. İnşallah farklı zamanlarda uçurtma etkinliğini düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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