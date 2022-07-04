Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, KonyaAnkara Karayolu ilçe çıkışı Kulu Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan M.M.T. (22) idaresindeki 06 CBY 733 plakalı otomobil, kavşakta Kulu istikametine dönmek üzere olan S.Ç. (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan F.T. (21) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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