Gönül Nurullayeva: “İslami Dayanışma Oyunları'nın en iyisi Konya’da olacak”

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, Konya’nın spor altyapısının 5. İslami Dayanışma Oyunları’na tam olarak hazır olduğunu belirterek, “Oyunlar için Konya’nın seçilmesi en uğurlu seçimlerden biri olmuş. Çünkü Konya, Hazreti Mevlana’nın şehri. Konya zengin tarihe, zengin kültüre malik olan bir şehir. Bence oyunların en iyisi burada olacak” dedi.

Konya’nın ev sahipliğinde 918 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’na sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) İcra Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Konya’da düzenlenen Gönüllü Eğitim Programı’na katıldı.



Konya’nın spor altyapısı tam olarak hazır

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı’nda düzenlenen program sonrasında oyunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nurullayeva, Konya’ya kazandırılan Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi tesislerde yaptıkları incelemelerden sonra şehrin spor altyapısının tam olarak hazır olduğunu gördüklerini söyledi.



“Konya oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacak”

Hazırlıkların son aşamada olduğunu ifade eden Nurullayeva, “Bununla birlikte farklı departmanlarla görüşmelerimiz oldu. Sonuç olarak hazırlıkların en iyi şekilde yapıldığını gördük. Tüm sorularımıza kısa zamanda en iyi şekilde cevap bulduk. Eminim ki Konya oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacak ve İslami Dayanışma Oyunları içerisinde akılda kalan oyunlardan biri olacak” diye konuştu.



“Konya’nın seçilmesi en uğurlu seçimlerden biri oldu”

TürkiyeAzerbaycan devletlerinin kardeşliğine vurgu yapan Gönül Nurullayeva, “Bizi birbirimize bağlayan bağlar çok kuvvetli. İki ülke her zaman birbirinin yanında. İster gönüllü olarak ister oyunların organizasyonuyla her zaman size destek olmaya hazırız. Gönlümüz sizinledir. Sizi çok severiz, çünkü biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi zaten dünya biliyor. Şunu söylemek isterim ki oyunlar için Konya’nın seçilmesi en uğurlu seçimlerden biri olmuş. Çünkü Konya Hazreti Mevlana’nın şehri. Konya zengin tarihe, zengin kültüre malik olan bir şehir. Bence oyunların en iyisi burada olacak” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin organizasyon komitesine çok teşekkür ederim”

Organizasyona 55 ülkeden 5 bin sporcunun katılmasını beklediklerini kaydeden Nurullayeva, “Türkiye’nin organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Onlar çok iyi şekilde hazırlanmışlar ki ülkeler merak göstermiş ve katılımcı sayısı bu kadar çok oldu. Federasyon olarak bizim için de çok güzel bir durum. Elbette ki Türkiye için de çok iyi. Azerbaycanlı olarak gönlüm çok rahat. Çünkü ben her iki tarafı da temsil ediyorum. Hem İslam Teşkilatını temsil ediyorum hem Azerbaycan’ı temsil ediyorum. Mesuliyetim daha büyük. Oyunlar Bakü’deki gibi olursa hatta ondan güzel olursa kalbimiz sizinle” şeklinde konuştu.

