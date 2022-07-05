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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Kurban Bayramına hazır

İHA

Meram Kurban Bayramına hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı.
Meram Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye bağlı ekipler nöbet sistemine göre 7/24 çalışmalarına devam edecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelecek taleplere de cevap verilecek. Çomaklı Mahallesinde bulunan kurban satış alanında satıcılara yönelik yer tahsis işlemleri tamamlanırken kurban satışları da başladı. Kurbanlık satın almaya gelen vatandaşlar, alanda hizmet veren veteriner hekimlere, kurbanlıklarını ücretsiz olarak muayene yaptırabilecekler. Kurbanlıkların sağlık ve belge kontrolleri de Meram Belediyesi Zabıta Ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.

Kurban kesim yerleri belirlendi
Kurban ibadetinin hassasiyetlere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla oluşabilecek olumsuz görüntülerin önüne geçmek adına, Meram Belediyesi tarafından 7 farklı kurban kesim alanı belirlendi. Bu çerçevede Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı’nda vatandaşlar kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyeye bağlı ekipler, Meram’da vatandaşların Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçirebilmesi için 7/24 görev başında olacak. Oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ile olumsuzlukların önüne geçilecek. Meram Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önceki yıl olduğu gibi bu bayramda da besi çiftliği ve kesimhanelerin yoğun olduğu mahallelerde çöp toplama araçlarının dışında görev yapacak kamyon ve iş makineleriyle kurban atıklarını toplayacak. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını denetleyecek.

80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Dutlu Millet Bahçesi bayramda da misafirlerini ağırlayacak
Meram Belediyesi’nin şehrin sosyal yaşamına kazandırdığı Meram Dutlu Millet Bahçesi bayramın ilk günü hariç bayramın diğer günleri ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. 80 Binde Devri Alem Parkı ise bayramın birinci ve ikinci günü hariç diğer günler açık olacak ve misafirlerini ağırlayacak.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca vatandaşların temizlik ile ilgili taleplerinin 0332 331 00 08 nolu iletişim numarasından, zabıta ekiplerine iletecekleri taleplerin ise 0332 353 73 66 iletişim numarasından alınacağı belirtildi.

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