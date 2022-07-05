Hasan Kılca: “Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Kılca: “Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2 Temmuz'da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hasan Kılca: “Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2 Temmuz’da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçesi’nde basın toplantısı düzenledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Hasan Kılca basın toplantısında Karatay Lavanta Bahçesi’nin 2019’daki kuruluş süreci, vatandaşların lavanta bahçesine olan ilgisi ile Konya turizmi ve ekonomiye olan katkılarının yanı sıra Karatay Belediyesi’nin daha birçok alandaki yatırımları hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Programa Konya’da yayın yapan basınyayın kuruluşlarının imtiyaz sahipleri, temsilciler, köşe yazarları, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

“Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”
Yürüttükleri çalışmalarla 4 kat büyütülen Karatay Lavanta Bahçesi’nin Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi haline geldiğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “İçinde bulunduğumuz alan, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir bahçe. Ancak geçen sene hemen bitişiğinde oluşturduğumuz 300 bin metrekarelik alan ile birlikte toplam 400 bin metrekarelik tek parça lavanta bahçesine ulaşmış bulunuyoruz. Burası Saracoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahalleleri arasındaki bu alan, tamamen moloz yığınlarıyla dolu bir alandı. Göreve ilk geldiğimizde bu alandaki molozları temizledik ve neler yapabileceğimizi düşündük. Sonuçta da Lavanta Bahçesinde karar kıldık. Yine bu alanın tam karşısında bulunan Hobi Bahçemizi de büyüterek parsel sayısını 1001 adete çıkardık. Kullanılmayan atıl alanları yeşil alanları çevirdik. Hafta sonları hemşehrilerimiz buraya gelip toprakla buluşuyor. Hiçbir ücret almadan kendi yiyecekleri kadar sebzelerini yetiştiriyorlar. Yine Lavanta Bahçemizin yakınında Karaaslan Piknik Bahçesi bulunuyor. Hobi Bahçesi ve Piknik Bahçesi ile birlikte toplamda 500 bin metrekarelik bir alana ulaştı. Lavanta bahçemiz ise 400 bin metrekare. Dolayısıyla milyonluk bu alan tamamen yeşil alan oldu ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

“Katma değeri yüksek lavanta ile ilgili üreticilerimize destek oluyoruz”
Karatay Lavanta Bahçesi projesini çok önemsediklerini ifade eden Hasan Kılca, Lavanta’nın kozmetikte, temizlikte, peyzaj ve çiçekçilikte çokça tercih edilen bir ürün olduğunu kaydederek, “Lavanta; daha az suyla, verimsiz topraklarda getirisi ve katma değeri yüksek bir ürün olduğu için belediye olarak çiftçilerimize öncülük etmeye ve onlara yol göstermeye gayret ettik. Bu vesileyle Lavanta ile ilgili bize gelip bilgi almak isteyen çiftçilerimiz oluyor. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Güzelliği ve kokusuyla turizm alanında da çok ciddi bir getirisi olan bir ürün Lavanta. Bahçemizde sadece Konya içinden değil, Konya dışından da birçok misafiri ağırlıyoruz. Hafta sonları bahçemizde adım atacak yer olmuyor. Geçen sene 75 binin üzerine misafirimizi ağırladık. Bugün bu bölgedeki yatırımlarımızdan bahsettik ama tüm hızımızla alt yapı, park bahçe ve diğer yatırımlarımızla hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Konya’da belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir dayanışma var. Birlik beraberlik ve huzur var. Konya Belediyeleri olarak kendi aramızda Konya’da ne ihtiyaçsa ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Tüm belediyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Bu da bereket oluşturuyor. Bizlerde şehrimizin değerini yükseltip katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bunda gazeteci arkadaşlarımızın da büyük payı var. Bizlerin yapmış olduğu hizmetleri vatandaşlara duyuruyorsunuz. Hepimiz bu şehrin evlatlarıyız. Hep beraber elimizden geldiği kadar Konya’mız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Hasan Kılca yeni birçok projenin müjdesini verdi
Karatay Lavanta Bahçesi’nin olduğu alandan Kaşınhanı bölgesine kadar olan 600 bin metrekarelik bir alanda yeni bir projeye başlayacaklarının da müjdesini veren Hasan Kılca, söz konusu projenin Konya’da büyük bir ses getireceğine inandığının altını çizdi. Kılca, “600 bin metrekarelik alanın tahsisini yaptık. Bu yeni alan ile ilgili de yakın zamanda hazırladığımız projemizi açıklayacağız. Buraya çok büyük bir park yapmayı planlıyoruz. Bu yeni parkımızın da Konya’mızda ses getirecek büyük bir proje olacağını düşünüyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile yapmayı planladığımız tarım ve hayvancılık ile ilgili bir projemiz var. Onunla ilgili de çalışmalar belli bir aşamaya geldik. Çiftçimize eğitim verecek merkezden tutun da seracılık, tarım ile hayvancılığın yapılıp özellikle kırsaldaki çiftçinin desteklendiği 15 milyon metrekarelik bir alan olacak burası. Önünde de 30 milyon metrekarelik bir mera alanı var. Buralar bir kısmı işgal edilen bir kısmı da ekilmeyen bu alanları da tarıma kazandırmış olacağız. Yakın zamanda da söz konusu projemizin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Karatay Lavanta Bahçesi’nin yakınındaki büyük bir alana daha Gül Bahçesi projemiz var. Bilindiği gibi önceden Konya’da Gül Bayramları ve Gül Festivalleri olurdu. İnşallah gül bahçemizi oluşturduktan sonra gül festivalini de hayata geçireceğiz. Bu bölgeye ciddi yatırımlarımız var. Yeni bir sosyal tesis inşa ediyoruz. Tesisi olimpiyatlara kadar tamamlayıp bakanlığımıza tahsis edeceğiz. Bu bölge sporun merkezi olacak. Eski kötü görüntüler giderek Lavanta Bahçeleri’nin ortasında spor yapılan bir güzel alanlar oluşacak. Bu şekliyle şehrimize bölgemize bir renk ve güzellik katmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın toplantısında gazetecilerin Karatay Lavanta Bahçesi ile belediyenin birçok yatırımı konusundaki sorularını da yanıtladı. Başkan Hasan Kılca ve gazeteciler, basın toplantısının ardından Karatay Lavanta Bahçesi’ni gezerek daha ayrıntılı bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir doğaseverleri Konya’nın güzellikleriyle buluşturuyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir doğaseverleri Konya’nın ...
Meram Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Meram Kurban Bayramına hazır
Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı
Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet
YEREL HABERLER Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet
Konya'da 5 gencin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı; hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da 5 gencin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz ...
Gönül Nurullayeva: “İslami Dayanışma Oyunları'nın en iyisi Konya’da olacak”
YEREL HABERLER Gönül Nurullayeva: “İslami Dayanışma Oyunları'nın en ...
Selçuklu'da çocuklara "Hacivat-Karagöz" gösterisi
YEREL HABERLER Selçuklu'da çocuklara "Hacivat-Karagöz" gösterisi
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Konya'da saman yangını
YEREL HABERLER Konya'da saman yangını
Çocukların gözdesi bu yaz da Genç KOMEK
YEREL HABERLER Çocukların gözdesi bu yaz da Genç KOMEK
Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 ...
Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
Muhammet Demir Konyaspor’da
YEREL HABERLER Muhammet Demir Konyaspor’da
Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
YEREL HABERLER Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i kadrosuna ...
Seyir Tepesi Etkinlikleri hafta sonuna renk kattı
YEREL HABERLER Seyir Tepesi Etkinlikleri hafta sonuna renk kattı
Beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı
KTO Karatay Üniversitesi tıp öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi tıp öğrencilerinin mezuniyet ...
Konya'daki kazada ölen 5 gençten 4'ü toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya'daki kazada ölen 5 gençten 4'ü toprağa verildi
Üniversite öğrencisi, tartıştığı kuyumcuyu vurarak öldürdü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi, tartıştığı kuyumcuyu vurarak ...
Konya’da kuyumcu komşusunun oğlu tarafından silahla vuruldu
YEREL HABERLER Konya’da kuyumcu komşusunun oğlu tarafından silahla ...
Üniversite öğrencisi, tartıştığı kuyumcuyu vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi, tartıştığı kuyumcuyu vurarak ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gence acı veda
Konya Büyükşehir’den “Açık Veri Temelli Kentsel Çözümler” datathonu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den “Açık Veri Temelli Kentsel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.