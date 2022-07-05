Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı (4)

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ÖZGÜR DURAN´IN ANNESİ: ADALET YERİNİ BULDU

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran´ın annesi Mübeyyen Güner, "Neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek. Ama bıçak onun. Rahatlıkla gidiyor elini, yüzünü yıkıyor. Ben olsam olay yerinden ayrılamam. Bu nasıl korku panik. Adalet yerini buldu. Ben buna inanıyorum. Olay öyle değildi. Baştan beri kadına şiddet diye kurtarmaya çalışıyorlardı" dedi.

`KADİR'E DE ÜZÜLÜYORUM´

Baba Cengiz Duran ise, "Kadir´e de üzülüyorum. Hakim kimseye bayramı yaşatmadı. Türkiye´nin beklediği haber çıkmadı. Kadir bir katildir bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-05 17:04:54



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