Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Temmuz zammı ile öğretmen maaşları belli oldu!

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU,(DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında KuluKonya kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kerim Erdal (20) yönetimindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kerim Erdal ve yolcu konumundaki Hüseyin Şahin (17), Mert Erdal (16) ve Mikail Çelik (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Şahin, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücü Kerim Erdal, Mert Erdal ve Mikail Çelik'in Danimarka'da yaşadığı ve tatil nedeniyle memleketleri Kulu'da oldukları öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2022-07-06 03:13:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.