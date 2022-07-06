Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU,(DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında KuluKonya kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kerim Erdal (20) yönetimindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kerim Erdal ve yolcu konumundaki Hüseyin Şahin (17), Mert Erdal (16) ve Mikail Çelik (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Şahin, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücü Kerim Erdal, Mert Erdal ve Mikail Çelik'in Danimarka'da yaşadığı ve tatil nedeniyle memleketleri Kulu'da oldukları öğrenildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2022-07-06 03:13:04
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