Konya Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Toplu ulaşım araçları bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Büyükşehir’e ait tüm otoparklar arife günü ve bayramda ücretsiz olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptı. Yeni Hayvan Pazarı’na ulaşım için aktarma seferleri yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Boruktolu Mahallesi’nde hizmete açtığı yeni hayvan pazarında Konyalılara hizmet veriyor. Yeni Hayvan Pazarı’na toplu ulaşım araçlarıyla gitmek isteyenler için Alaaddin'den hareket eden 26, 91 ve 93 nolu hatlarla Kaşınhanı son durağa gelen yolculara 5, 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde 07.00 20.00 arası yarım saatte bir aktarma seferleri ile ulaşım imkanı sağlanıyor.



Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı’nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurbanlık etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek.



Toplu ulaşım bayramın ilk günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli, otoparklar ücretsiz

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak. Otoparklar arife günü ve bayramda ücretsiz Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arife gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek.



Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçede bulunan 1.640 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram öncesi şehir merkezinde detaylı temizlik çalışmaları da yapacak.



İtfaiye 92 merkezde nöbette, KOSKİ 24 saat görev başında

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 92 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.



Zabıta bayramda mesaiye devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Kurban Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken şehir merkezinde 08.0024.00 arası hizmetler sürdürülecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.



Acil müdahale ekipleri hazır

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile hizmet verecek. Şehir merkezi ilçelerde haşere ile mücadele çalışmalarını bayramda da sürdürecek Büyükşehir, hayvan ambulansı Canbulan ile yaralı ve yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların yanında olmaya devam edecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.

