Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden

Aile destek paketi ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Salih BÜYÜKSAMANCI-Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA,(DHA)KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole uçtu. Kazada işçilerden Dudu Gündüz (45) ve Süleyman Bozoklu (20) yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi Gölcük Yaylası yakınlarında meydana geldi. Ilgın'dan Yunak'a tarım işçilerini taşıyan İsmail Bozoklu'nun (60) kullandığı 42 GCU 58 minibüs, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp 15 metre şarampole uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada tarım işçilerinden, sürücünün yeğeni Süleyman Bozoklu ve Dudu Gündüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında sürücü ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIHatice Ebru KOYUNCU

2022-07-06 12:26:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.