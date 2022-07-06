Konya’da Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma Dönemi'ne ait Eros heykeli ile sikke ve objeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir şahsın iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonda 1 adet Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 adet sikke, 12 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilerek el konuldu ve 1 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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