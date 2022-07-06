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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Sokak ortasında karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı karısını yol ortasında bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli koca polis ekiplerince yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Ilgın ilçesi Fatih Mahallesi eski hastane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir plastik fabrikasında işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Sultan Pınarbaşı (34), ayrı yaşadığı hurdacılık yapan kocası Süleyman P. (46) ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Süleyman P., yanında bulunan bıçakla Sultan Pınarbaşı'nı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sultan Pınarbaşı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karısını öldürüp kaçmaya çalışırken yakalandı
Öte yandan, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri olay yerindeki alınan ifadeler doğrultusunda Süleyman P'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli, olay yerine yakın bir sokakta kaçmaya çalışırken suç aleti bıçak ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Tartışma sonrası bir anda sinirlendim ve bıçakladım"
Karısını bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüphelinin ilk ifadesinde, "Karım ile boşanma aşamasındaydık. Ben bir süre Antalya'da hurdacılık yaptıktan sonra Ilgın'a çocuklarımı görmek için tekrar geldim. Eşim ile sokakta karşılaştık. Çocuklarımı 8 aydır görmediğim için onları görmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası bir anlık sinirlendim ve bıçakladım" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Ilgın Adliyesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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