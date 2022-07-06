Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (5)

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ
Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya´yı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.
ANNESİNİ AMELİYAT ETMİŞ
Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya (47) tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Kayseri Develi´de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ekrem Karakaya'nın (47), 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIAdem ŞEKEROĞLU
2022-07-06 17:43:37
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