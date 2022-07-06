Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (6)



KONYA VALİSİ ÖZKAN: SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine giderek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Özkan, saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi:

''Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 06.07.2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesinde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır.''

Vali Özkan, açıklama yaptığı sırada hastane önünde olayı protesto etmek için iş bırakıp toplanan sağlık çalışanlarının da tepkisiyle karşılaştı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

78 TEMMUZ'DA İŞ BIRAKACAKLAR

Saldırı nedeniyle Konya'daki sağlık çalışanları 78 Temmuz tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

Öte yandan saldırının ardından Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir de Konya Şehir Hastanesine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-06 18:32:25



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