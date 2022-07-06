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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Kurban Bayramı’na hazır

İHA

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, bayram boyunca vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 24 saat boyunca görev başında olacak. Karatay Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemlerini aldı.

Karatay Kurban Bayramı’na hazır

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, bayram boyunca vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 24 saat boyunca görev başında olacak. Karatay Belediyesi, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemlerini aldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimler, bayram boyunca nöbetçi ekipleriyle vatandaşın Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmesi için 7/24 görev başında olacak. Ekipler arife gününden itibaren ve Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmesi için 24 saat esasına göre denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar talep, öneri ve tüm şikayetlerini 0 332 350 13 13 numaralı telefon numarasından iletebilecekler.

Tüm ekipler bayram süresince hazır olacak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Karatay Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleriyle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesim noktalarında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; tüm araç, ekip ve ekipmanlarıyla birlikte sahada hazır bulunacak. Karatay Belediyesi tarafından bu yıl ilçede oluşturulan 13 farklı kurban kesim alanları ise şu şekilde; Büyüksinan Pazar Yeri, Çatalhüyük Pazar Yeri, Çimenlik Pazar Yeri, İstiklal Pazar Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, Karkent Pazar Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Keçeciler Pazar Yeri, Kumköprü Pazar Yeri, Sedirler Pazar Yeri, Selimsultan Pazar Yeri, Uluırmak Pazar Yeri. Ekipler, kurban artık ve atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayram boyunca kesim noktalarında temizlik ile dezenfekte işlemlerini aksatmadan gerçekleştirecek. Aynı zamanda ekipler, mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla mezarlıklarda gerekli temizlik faaliyetini aksatmadan yürütmeye devam edecek.

Zabıta bayramda da mesaiye devam edecek
Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de çalışmalarını bayram süresince devam ettirecek. Söz konusu çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile daha önce belirlenen kurban kesim noktalarının bayram süresince denetimi yapılacak. Kurban kesim yerlerinde kuralları ihlal edenler veya kendi özel mülkünde kurban kesimi yapıp çevreyi kirletenlere denetim birimlerince kabahatler kanununun ilgili hükümleri ve zabıta yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem uygulanacak. Hijyenik olmayan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce et çekenlere de müsaade edilmeyecek. Öte yandan her kurban kesim yerinde en az birer zabıta ve güvenlik görevlisi bulunacak.

Bayram için ilçemizde gerekli tüm tedbirlerimizi aldık
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Karatay’da huzur ve güven ortamında yaşanması için belediye olarak sahada olacaklarını aktararak, “Kurban Bayramı’nın en güzel şekilde idrak edilmesi ve birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinde yaşanması için gereken önlemleri aldık. Kurban kesim yerlerinin belirlenmesinden temizlik hizmetlerine, denetim faaliyetlerinden diğer hizmetlerimize kadar geniş yelpazede görev yapacak bütün ekiplerimiz hazır. İnşallah hemşerilerimiz, huzur ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramı yaşayacak” ifadelerini kullandı.

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