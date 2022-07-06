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Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak önemli başarılara imza atıyoruz”

İHA

Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak önemli başarılara imza atıyoruz”

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Konya'nın Selçuklu ilçesinde spora ve sporcuya yatırım sürüyor. Selçuklu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve 13 branşta 12 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Yaz Spor Okulları bu yılda yoğun ilgi görüyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en büyük spor okullarından olan ve her yıl büyük ilgi gören yaz spor okullarını ulusal ve yerel basın mensuplarıyla birlikte ziyaret etti. Futbol eğitiminin verildiği Selçuklu Belediye Stadyumu’nda başlayan program Uluslararası Spor Salonu, Yazır Tenis Kortu, Zeki Altındağ Okçuluk ve Sancak Yüzme Havuzu ile devam etti. Sporcuların antrenmanlarını takip eden heyet antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gezide objektiflere renkli kareler de yansıdı.

“Spor geleneğimizi devam ettiriyoruz”
Başkan Pekyatırmacı, "İlk olarak Selçuklu Belediyesi Stadı'nda futbol branşında eğitim alan öğrencilerimizle birlikte olduk. Daha sonra Uluslararası Kapalı Spor Salonumuzda tekvando, judo, karate, wushu, jimnastik branşında eğitim alan sporcularımızı ziyaret ettik. Şimdi de yine salonumuzda basketbol branşında eğitim olan öğrencilerimizle birlikteyiz. Aynı zamanda az önce masa tenisi ve satranç branşında eğitim alan öğrencilerimizle de birlikte olmuştuk. Buradan da diğer salonlarımızda yüzme, okçuluk, tenis branşlarında eğitim alan öğrencilerimizi basın mensuplarımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak sporda geleneğimizi devam ettiriyoruz ve yaz spor okullarımız her zaman olduğu gibi çok yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sene 12 bin civarında çocuğumuz yaz spor okullarında burada eğitim faaliyetlerine katılıyorlar. Toplam 13 branşta 35 tesiste ve 60 salonda eğitimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımız evlerinden servislerle alınarak buraya Uluslararası Spor Salonumuza getiriliyor ve buradan da yine farklı branşlarda eğitim alan çocuklarımız branş eğitim alanlarında, salonlarında eğitimlerini görmek üzere buradan da dağıtımları yapılıyor” dedi.

“Bize çocuklarını emanet eden ailelere teşekkür ediyorum”
Çocuklarını Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’na gönderen ailelere teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, “Çocuklarını güvenerek bize teslim ettikleri için ve çocuklarıyla birebir ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini arzu ediyoruz. Bu manada spor çok önemli. Çocuklarımızın sporda başarılı olması, sporda kendilerini ifade edebilmeleri aslında akademik anlamda da onların başarısını artıran birer unsur. Hem kişisel gelişimleri, hem vücut gelişimleri, hem psikolojik gelişimleri hem de akademik gelişimleri açısından çocuklarımızın spor yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu manada Selçuklu'da hakikaten çocuklarımızın da spora çok büyük bir ilgisi var. Biz de tesislerimizde mümkün olduğu kadar çocuklarımıza maksimum kapasitede hizmet vermek için gayret ediyoruz ama şu an olduğu gibi 12 bin sayısı bile artık bizim için yetersiz gelmeye başladı. Tesis sayımızı arttırarak daha yoğun olan talepleri karşılama noktasında da bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben burada görev yapan bütün antrenörlerimize, hocalarımıza, spor kulübü yöneticilerimize, Spor Müdürlüğü'nde bulunan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda 160 antrenörle çocuklarımızın eğitim süreçleri devam ediyor. Çocuklarımızla birebir ilgileniyoruz. Çocuklarımızın burada spor okullarında ilgisi, kabiliyeti doğrultusunda onların yönlendirmelerini yapıyoruz. Yaz spor okullarında tespit ettiğimiz çocuklarımız hakikaten belli branşlarda yetenekli, kabiliyetli gelecek vaat eden çocuklarımız varsa bunların daha ileriye taşınması, lisanslı sporcu olarak, milli sporcu olarak şehrimize, ülkemize katkı sunabilmeleri adına çocuklarımızın burada ilgi kabiliyetleri ve yetenekleri doğrultusunda tespitler ve bu tespitler yapıldıktan sonra da onların hem kış döneminde okul dönemiyle birlikte antrenmanlara katılmaları hem de belirlenen branşta kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri noktasında da antrenörlerimiz, hocalarımız gereken gayreti, ilgiyi, alakayı gösteriyorlar. O yüzden bütün ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sporcularımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor”
Spor okullarındaki faaliyetlerin yaz döneminde iki buçuk ay süresince devam edeceğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Biz çocuklarımızın burada spor yapabilmeleri için onlara her türlü imkanı sunuyoruz. Burada sadece bir kayıt ücreti olarak 200 TL ücret alıyoruz. 200 TL ücret karşılığında da çocuklarımıza bütün spor malzemelerini çantaları, kıyafetleri dahil branşlarına göre, spor malzemelerini veriyoruz. Servisle gelen çocuklarımız da yine aynı şekilde servis hizmetinden yararlanıyorlarsa, 200 Türk Lirası karşılığında bu hizmetten yararlanmış oluyorlar. Çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti, çabası içerisindeyiz. Tüm ailelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu'muzda sporun önemini biliyoruz. Sporcularımızın son dönemde elde ettikleri başarılar, hem ulusal müsabakalarda hem de uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılar bizim göğsümüzü kabartıyor. Yeni yetişen çocuklarımız için de güzel hedefleri koyuyor. Son dönemde tekvando branşında güreş branşında kickboks branşında farklı alanlarda çok önemli hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarılar elde ettik ve altın gümüş madalyaları aldık. İnşallah bundan sonra da Milli Sporcularımız, Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nün kulübünün Milli Sporcuları aynı başarıları yükselen oranlarda elde etmeye devam edecekler. Yine U 18 Futbol Takımımız Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Aynı şekilde U 16 ve 14 takımlarımızı da Türkiye Şampiyonalarında, müsabakalarda mücadele ederek onlar da çok ciddi başarılar elde ettiler. Onların da aynı şekilde önümüzdeki süreçte başarılarının devamı için mutlaka hem kulüp olarak hem de belediye olarak desteklerimizi en iyi şekilde sürdüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tüm branşlarda hem uluslararası müsabakalarda hem de ulusal yarışmalarda, müsabakalarda müsabık sporcu olarak yarışan sporcularımızın hepsini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Burada bulunan basın mensuplarımıza, bizimle birlikte olan basın mensuplarımıza da bizimle birlikte oldukları için bugün ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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