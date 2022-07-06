Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MESLEKTAŞLARININ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından meslektaşlarının gözyaşları içerisinde Kayseri'yi uğurlandı. Uğurlama törenine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Karakaya'nın tabunun üzerine Türk bayrağı olduğu görüldü. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya'nın da mali müşavir olduğu öğrenildi.

Saldırı kurbanı Karakaya, yarın Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-06 21:16:01



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