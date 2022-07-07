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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Kurban Bayramı’na hazır

İHA

Selçuklu Kurban Bayramı’na hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince acil müdahale ekipleri 24 saat boyunca görev başında olacak.
Selçuklu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kurban kesim yerlerine 120 adet çadırlı caraskal bırakılacak. Bayramın 3. günü öğleden sonra caraskallar toplanacak. Arefe gününde 300 personel, bayram boyunca da 570 personelle 4 gün boyunca 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde tüm ilçe genelinde hizmet verilecek. Kurban Bayramı boyunca kurban kesim noktalarında 57 çöp aracı, 16 süpürge aracı, 18 arazöz, 21 iş makinesi ve 16 kamyon ile 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılarak kesim yerleri vatandaşların hizmetine sunulacak. Kurban atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayramın ilk üç günü kesim noktalarında bırakılacak çöp konteynerlerinden atıklar alınarak, arazöz ile yıkama, ilaçlama ve parfümleme çalışması yapılacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca arife gecesi bayram namazı için cami çevrelerinde temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirecek.
Bayram öncesinde zabıta ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban satış noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7 gün 24 saat devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda öncelikle korona virüs tedbirleri ile gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri çerçevesinde vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi. Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

Selçuklu’da Belirlenen Kurban Kesim Yerleri
Kurban kesim yerleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında düzenli periyotlarla ilaçlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Selçuklu’da vatandaşların hizmetine sunulacak olan kurban kesim yerleri şu şekilde: “Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı, Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı 1, Bosna Hersek Semt Pazarı 2, Binkonut Semt Pazarı, Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Kosova Semt Pazarı, Sakarya Semt Pazarı, Seyit Çavuş Semt Pazarı, Özalkent Semt Pazarı, Kılınçarslan Semt Pazarı, Yazır Semt Pazarı, Beşyüzevler Semt Pazarı ve Parsana Semt Pazarı.”
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Çiçek Bahçesi bayramın 2. günü olan 10 Temmuz Pazar gününden itibaren 09.30 17.30 saatleri arası ziyarete açık olacak. Sille’de bulunan Zaman Müzesi, Sille Aya Elenia Kilisesi, Sille Müzesi ise bayramın 2. gününden itibaren 13.0018.00 saatleri arasında açık olacak. Sille Baraj Parkı da bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. Ayrıca ziyaretçilerine temiz havada eşsiz Konya manzarası sunan Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesi’ne ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecek.

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