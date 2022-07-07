Başkan Erkoyuncu: “Bayramlar paylaşmayı ve dayanışmayı ortaya koyar”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bayramların birlik beraberliğin yanında paylaşmayı ve dayanışmayı da ortaya koyduğunu belirterek, “Kurban Bayramı milletimizin paylaşma adına yaşadığı ve beklediği mukaddes bir gündür” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajına Kurban Bayramı bereketinin paylaşarak artacağını ifade ederek başlayan Başkan Erkoyuncu, “Bayramlar birlik beraberliğin yanında paylaşmayı ve dayanışmayı ortaya koyar. Kurban Bayramı milletimizin paylaşma adına yaşadığı ve beklediği mukaddes bir gündür. Bu günler hüzünlerin sevince, dargınlıkların barışa açılan kapılarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramımızın ülkemizde ve gönül coğrafyamızda berekete, huzura, paylaşılmış zenginliğe vesile olması duamızla, bütün hemşehri ve üreticilerimizin, ailelerinin ve aziz milletimizin bayramının mübarek olmasını diliyorum” dedi.

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