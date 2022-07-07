Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTI

Kadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, ''Kadir'in tahliye haberini aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Konya'da Akşehir'e gitmek için yola çıktık. Kadir'i çok özledik. Heyecandan, sevinçten gözlerimiz doldu. Şu an arkadaşları olarak hepimiz tarif edilemeyecek duyguyu yaşıyoruz'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-07-07 18:39:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.