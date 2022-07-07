Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (5)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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KADİR ŞEKER'İN ANNESİ: TAHLİYE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ

Kadir Şeker'in tahliye kararının ardından annesi Zeliha Şeker, yakınlarıyla birlikte Akşehir Cezaevi önüne geldi. Zeliha Şeker, ''Tahliye olduğu için mutluyuz. Uzun acılı bir süreçti. Şu an tahliye için bekliyoruz'' dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIAtilla MEMİŞ

2022-07-07 19:00:44



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