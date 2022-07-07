Kadir Şeker tahliye oldu (7)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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KADİR ŞEKER, EVİNE GELDİ

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde evine geldi. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-07 20:35:23



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